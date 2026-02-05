Hindi Cricket Hindi

IND vs PAK- पाकिस्तान करेगा भारत से मैच का बॉयकॉट, सूर्यकुमार यादव बोले- काश उनके फैसले मैं ले पाता

टी20 वर्ल्ड कप से पहले गुरुवार को कप्तानों की प्रेस वार्ता हुई. इस दौरान भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव से पाकिस्तान के रुख पर सवाल पूछा गया. इसके जवाब में सूर्या ने कहा...

Suryakumar Yadav Reaction on Pakistan to Boycott Match Against India: टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) ने पाकिस्तान के उस रुख पर प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उनसे 15 फरवरी को भारत के खिलाफ कोलंबो में खेले जाने वाले मैच के बॉयकॉट की बात कही है. सूर्यकुमार ने कहा कि यह उनका फैसला है हमारा नहीं. हमारी टीम तय शेड्यूल के मुताबिक, इस मैच के लिए कोलंबो जाएगी. भले ही उन्होंने इस मैच के बहिष्कार की घोषणा क्यों न कर दी हो.

बता दें भारत को 15 फरवरी को अपने चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान का सामना करना है. लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम को उसकी सरकार ने मैच में हिस्सा नहीं लेने के लिए कहा है क्योंकि ‘सुरक्षा चिंताओं’ के कारण भारत में खेलने से इनकार करने के बाद बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को प्रतियोगिता में शामिल किया गया है.

सूर्यकुमार ने यहां टूर्नामेंट से पहले कप्तानों की प्रेस मीट के दौरान कहा, ‘मुझे लगता है कि उनका फैसला मेरे नियंत्रण में नहीं है. काश मैं उनके फैसले ले पाता लेकिन यह उनका फैसला है. हम एशिया कप में भी खेले थे और हम उनके साथ तीन बार खेले थे.’ वर्ल्ड कप शनिवार से शुरू हो रहा है और भारत उसी शाम अपने पहले मैच में अमेरिका से भिड़ेगा.

सूर्यकुमार ने कहा, ‘हमारी सोच बहुत साफ है. हमने (पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से) मना नहीं किया है. उन्होंने किया है. आईसीसी ने कार्यक्रम तय किया. हमारी फ्लाइट की टिकट बुक हो गई है और हम वहां (कोलंबो) जा रहे हैं.’

भारतीय कप्तान ने कहा, ‘पहले हम यहां खेलेंगे, फिर दिल्ली जाएंगे, फिर वहां से कोलंबो जाएंगे.’ उन्होंने कहा, ‘टीम में चर्चा हुई है कि हम पहले 7 फरवरी को खेल रहे हैं और फिर हम वहां जाएंगे.’

सूर्यकुमार ने कहा, ‘हमने उनके खिलाफ कुछ अच्छा क्रिकेट खेला है. हमें बताया गया है कि मैच 15 तारीख को है, मैच तटस्थ स्थल पर है और अगर हमें मौका मिलता है तो हम खेलेंगे. यह उनके (पाकिस्तानी खिलाड़ियों) के लिए भी एक मुश्किल फैसला है.’

इस मौके पर जब भारतीय कप्तान से शाम में भारत के मैचों को लेकर सवाल पूछा गया कि तब ओस का फैक्टर हावी होता है. इसके जवाब में उन्होंने कहा, ‘ओस हमारे नियंत्रण में नहीं है. वह वही नियंत्रित करेंगे, जो हमारे नियंत्रण में है. हम पहले खेलकर या रनों का पीछा करते हुए अच्छी बैटिंग कर रहे हैं. हमने कई साले मैच तब खेले हैं, जब ओस थी. हमें इस कारक को अनदेखा करने की जरूरत है.’

(भाषा इनपुट्स के साथ)

