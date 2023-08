Hindi Cricket Hindi

India Vs Pakistan Ticket Booking Asia Cup 2023 Price In Rupees Direct Link Pcb Bookme Pk

एशिया कप 2023 में IND vs PAK मैच के लिए टिकटों की बिक्री शुरू, जानें टिकटों की कीमत से लेकर बुक करने का तरीका, सबकुछ

Asia Cup 2023 Ticket Booking online: फैंस अब दो सितंबर भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले एशिया कप 2023 मैच के लिए आसानी से टिकटें खरीद सकते हैं.

India vs Pakistan Ticket Booking Asia Cup 2023

नई दिल्ली: एशिया कप 2023 में भारत बनाम पाकिस्तान (IND vs PAK) मैच के लिए टिकटों की बिक्री शुरू हो गई है. एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) ने भारत और पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के लिए आधिकारिक तौर पर टिकटों की बिक्री शुरू कर दी है. फैंस अब दो सितंबर भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले एशिया कप 2023 मैच के लिए आसानी से टिकटें खरीद सकते हैं. टिकट कैसे खरीदें और भारतीय रुपयों में इसकी कितनी कीमत है? यह सब जानकारी नीचे दी गई है.

एशिया कप का 16वां संस्करण 30 अगस्त से शुरू होगा और फाइनल 17 सितंबर को खेला जाएगा. उद्घाटन मुकाबला 30 अगस्त को मुल्तान में मेजबान पाकिस्तान और नेपाल (PAK vs NEP) के बीच खेला जाएगा. भारतीय टीम के पाकिस्तान जाने से मना करने के बाद पीसीबी को एसीसी के सामने एक हाइब्रिड मॉडल पेश करने के लिए मजबूर होना पड़ा जहां एशिया कप पाकिस्तान और श्रीलंका में खेला जाएगा. जहां पाकिस्तान चार मैचों की मेजबानी करेगा, वहीं बाकी मैच श्रीलंका में खेले जाएंगे.

एसीसी ने अब आधिकारिक वेबसाइट pcb.bookme.pk पर भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप 2023 के लिए टिकटों की बिक्री शुरू कर दी है. भारत बनाम पाकिस्तान के बीच बहुप्रतीक्षित मुकाबला 2 सितंबर को होगा. पिछले हफ्ते एशिया कप 2023 की इनामी राशि का भी खुलासा किया गया था. अब भारत अपने सभी मैच श्रीलंका में खेलेगा और एशिया कप में सबसे प्रतीक्षित भारत बनाम पाकिस्तान पल्लेकेले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में होगा.

एशिया कप मैच के लिए टिकट की बुकिंग आधिकारिक वेबसाइट pcb.bookme.pk से की जा सकती है. पल्लेकेले स्टेडियम में 35,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता है, जिसमें टिकटों का एक हिस्सा वीआईपी के लिए रिजर्व है. विभिन्न प्राथमिकताओं और बजट को ध्यान में रखते हुए टिकटों की कीमतें 30 से 300 अमेरिकी डॉलर (USD) तक है. ये टिकट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से खरीदने के लिए उपलब्ध है.

भारत बनाम पाकिस्तान टिकट की कीमत भारतीय रुपये में

टिकट श्रेणियों को तीन स्तरों में बांटा गया है. इसमें सामान्य, वीआईपी और वी-वीआईपी. उम्मीद है कि V-VIP श्रेणी सबसे महंगी होगी, जिसमें 300 USD यानी के करीब 25,000 भारतीय रुपए होंगे. इसके बाद VIP स्तर की टिकटें है, जिसकी कीमत 125 USD यानी के करीब 12000 भारतीय रुपये है. साथ ही जनरल यानी के सामान्य टिकटे हैं, जिसकी कीमत 30 USD लगभग 2500 भारतीय रुपये है. फैंस एक आईडी पर केवल चार ही टिकटें बुक कर सकते हैं.

Get ready for the Asia Cup 2023 opener in Multan!

Pakistan 🇵🇰 vs Nepal 🇳🇵

🗓️ 30 August 🎟️ Book your tickets at https://t.co/HARU9vsaGB#AsiaCup2023 pic.twitter.com/4uNAdUsQtL — Pakistan Cricket (@TheRealPCB) August 18, 2023

एशिया कप 2023 का शेड्यूल

30 अगस्त: पाकिस्तान vs नेपाल- मुल्तान

31 अगस्त: बांग्लादेश vs श्रीलंका- कैंडी

2 सितंबर: भारत vs पाकिस्तान- कैंडी

3 सितंबर: बांग्लादेश vs अफगानिस्तान- लाहौर

4 सितंबर: भारत vs नेपाल- कैंडी

5 सितंबर: श्रीलंका vs अफगानिस्तान- लाहौर

सुपर-4 स्टेज का शेड्यूल

6 सितंबर: A1 Vs B2 – लाहौर

9 सितंबर: B1 vs B2 – कोलंबो

10 सितंबर: A1 vs A2 – कोलंबो

12 सितंबर: A2 vs B1 – कोलंबो

14 सितंबर: A1 vs B1 – कोलंबो

15 सितंबर: A2 vs B2 – कोलंबो

17 सितंबर: फाइनल – कोलंबो.

