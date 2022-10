भारत और पाकिस्तान की टीमें जब भी क्रिकेट के मैदान पर एक दूसरे के खिलाफ उतरती हैं तो सामान्य जैसे तो कुछ होता ही नहीं, ना साधारण गेंदबाजी होती और ना ही साधारण बल्लेबाजी. मैच का हर एक पल इतिहास में लिखे जाने वाला अध्याय बन जाता है. कुछ ऐसा ही रविवार को मेलबर्न के मैदान पर हुआ जब टी20 विश्व कप के मंच पर भारतीय टीम का सामना पाकिस्तान से हुआ.Also Read - LIVE SA vs ZIM T20 World Cup 2022 Cricket Score : आज द. अफ्रीका करेगी वर्ल्‍ड कप अभियान की शुरुआत, सामने जिम्‍बाब्‍वे की चुनौती

मैच की शुरुआत टीम इंडिया के शानदार पेस अटैक से हुई जिसकी बदौलत पाकिस्तान टीम को 159/8 पर रोका जा सका. लेकिन रनों की पीछा करने उतरी टीम इंडिया का सामना भी पाकिस्तान के विश्वस्तरीय पेस अटैक से हुआ. नसीम शाह और हारिस राउफ ने मिलकर टीम इंडिया के दोनों सलामी बल्लेबाजों केएल राहुल और रोहित शर्मा को पवेलियन भेजा लेकिन वो भूल गए थे कि टीम इंडिया के बल्लेबाजी क्रम में नंबर तीन पर विराट कोहली खेलते हैं.

हालिया समय में कोहली को अपनी बल्लेबाजी फॉर्म के लिए काफी आलोचना का सामना करना पड़ा है लेकिन जब टीम इंडिया को सबसे ज्यादा जरूरत थी, जब विश्व कप के बड़े मंच पर पाकिस्तान जैसे प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ मैच जिताना था तो इस दिग्गज बल्लेबाज ने बता दिया कि पिच कोई भी किंग तो वही हैं.

If Shane Warne bowled the ball of the century, the 5th ball @imVkohli six is arguably shot of the century! Tendulkar at Sharjah, Dhoni at Wankhede, now Kohli in Melbourne: immortal moments by cricketers who have transcended their sport! Salute! #Kohli pic.twitter.com/BLIyoFNXEV



कोहली ने मात्र 31 रन पर चार विकेट गिर जाने के बाद हार्दिक पांड्या के साथ मिलकर बीच के ओवरों में भारतीय पारी को संभाला. दोनों बल्लेबाजों ने पांचवें विकेट के लिए 113 रनों की साझेदारी बनाई जो मैचविनिंग साबित हुई. इस बीच कोहली ने टी20 अंतरराष्ट्रीय करियर का 34वां अर्धशतक भी पूरा किया.

कोहली की शानदार बल्लेबाजी की बदौलत टीम इंडिया ने 18 ओवर में 129/4 का स्कोर खड़ा कर लिया था लेकिन जीत तक का सफर अब भी लंबा था. टीम इंडिया को अगले दो ओवरों में जीत के लिए 31 रन की जरूरत थी.

19वें ओवर का जिम्मा पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने हारिस राउफ को दिया. हारिस हैं तो पाकिस्तान के खिलाड़ी लेकिन बिग बैश लीग के दौरान उन्होंने एमसीजी के मैदान पर खासा समय बिताया है. मेलबर्न स्टार्स के लिए खेलते हुए राउफ ने मेलबर्न स्टेडियम पर अपना घरेलू मैदान बना लिया है. ऐसे में उनके खिलाफ इस मैदान पर रन बनाना किसी भी बल्लेबाज के लिए मुश्किल था, लेकिन विराट कोहली ‘किसी भी बल्लेबाज’ की श्रेणी में नहीं आते.

हारिस की पहली चार गेंदो पर हार्दिक और कोहली एक-एक रन लेते रहे. चार गेंदो पर मात्र तीन रन आने के बाद दर्शकों का दिल बैठ सा गया लेकिन आखिरी दो गेंदो पर दो शानदार छक्के लगाकर कोहली ने मेलबर्न के मैदान में बैठे हर एक भारतीय दर्शक को झूमने पर मजबूर कर दिया.

पांचवीं गेंद हारिस ने धीमी गति से डाली और कोहली ने पीछे हटकर रूम बनाया और गेंद को उठाकर लॉन्ग ऑन की दिशा में छह रन के लिए खेल दिया. कोहली के इस शॉट को सीधे क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर की प्रशंसा मिली.

.@imVkohli, it was undoubtedly the best innings of your life. It was a treat to watch you play, the six off the back foot in the 19th over against Rauf over long on was spectacular!

Keep it going. #INDvPAK #T20WorldCup pic.twitter.com/FakWPrStMg

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) October 23, 2022