हम पाकिस्तान के साथ कोई भी द्विपक्षीय सीरीज खेलने को तैयार नहीं: बीसीसीआई

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने उन संभावनाओं को खारिज कर दिया है, जिसमें यह कयास लगने लगे थे कि भारत और पाकिस्तान (India vs Pakistan) निकट भविष्य में द्विपक्षीय टेस्ट सीरीज खेलने का प्लान बना रहे हैं. पाकिस्तानी मीडिया में यह खबर आई थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष नजम सेठी ने दोनों देशों के किसी तटस्थ स्थान पर खेलने के प्लान को मंजूरी दे दी है. लेकिन बीसीसीआई सूत्रों ने इसे बकवास करार दिया है.

इन खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए बीसीसीआई के एक अधिकारिक सूत्र ने कहा, ‘भविष्य या आने वाले दिनों में ऐसी कोई भी सीरीज खेलने की कोई योजना नहीं है. हम पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह की द्विपक्षीय सीरीज खेलने को तैयार नहीं हैं.