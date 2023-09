Hindi Cricket Hindi

India Vs Pakistan World Cup 2023 Match Tickets Are Being Sold For Rs 56 Lakh Fans Angry Over Bccis Negligence

56 लाख रुपए में बिक रहे हैं भारत vs पाकिस्तान विश्व कप 2023 मैच के टिकट, BCCI की लापरवाही पर भड़के फैंस

विश्व कप 2023 में भारत vs पाकिस्तान समेत कई बड़े मैचों के लिए टिकट बीसीसीआई के आधिकारिक पार्टनर बुकमाईशो पर उपलब्ध ना होने के बाद दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर लाखों में बेचे जा रहे हैं.

मेलबर्न, 23 अक्टूबर (एएनआई): रविवार को मेलबर्न में भारत और पाकिस्तान के बीच आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2022 सुपर 12 ग्रुप 2 मैच देखने के लिए प्रशंसक मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के बाहर कतारों में इंतजार कर रहे हैं। (एएनआई फोटो)

पहली बार वनडे विश्व कप की मेजबानी अकेले कर रही बीसीसीआई (BCCI) के बंदोबस्त से फैंस बेहद निराश हैं. दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड होने के बावजूद बीसीसीआई फैंस को टिकट उपलब्ध कराने के मामले में पूरी तरह फेल साबित हुआ है. विश्व कप के लिए बीसीसीआई के टिकटिंग पार्टनर बुकमाईशो की वेबसाइट पर घंटों इंतजार करने के बाद भी फैंस अपने पसंदीदा मैचों की टिकट नहीं हासिल कर पाए और अब यही टिकट दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर लाखों की बिक रही है.

लाइव मिंट की रिपोर्ट के मुताबिक भारत बनाम पाकिस्तान विश्व कप मैच के टिकट सेकेंडरी मार्केट में ₹56 लाख तक बिक रहे हैं. भारत-पाकिस्तान मैच के टिकट वियागोगो पर 57,62,676 रुपये में बेचे जा रहे हैं. बाकी मैचों की टिकट भी ₹18 से ₹22 लाख के बीच बेची जा रही हैं.

इस बीच, फैंस ने बुकमायशो की प्रामाणिकता पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है. सोशल मीडिया पर फैंस ने टिकट की भारी कीमतों को ”हास्यास्पद” बताया है.

एक फैन ने कहा, “टिकट बेचने वाली वेबसाइट वियागोगो भारी कीमतों पर टिकट बेच रही है. इससे सवाल उठता है कि यह कैसे संभव है जब सभी टिकट आधिकारिक तौर पर ऑफिशियर टिकटिंग पार्टनर बुकमायशो के माध्यम से बेचे जाते हैं.”

फैंस ने बुकमाईशो से सही आंकड़े जारी करने की मांग की चूंकि उन्हें शक है कि विश्व कप मैचों के सारे टिकट इस आधिकारिक वेबसाइट पर रिलीज नहीं किए जा रहे हैं.

एक यूजर ने लिखा, “@bookmyshow को कुछ आधिकारिक डेटा साझा करना चाहिए जिसमें बताया गया हो कि 1,32,000 में से कितने टिकट वास्तव में बिक्री के लिए रखे गए थे और उन्होंने दोनों तारीखों पर कितने बेचे हैं. और सभी मैचों के लिए समान डेटा आधिकारिक तौर पर साझा किया जाना चाहिए.”

सेलिब्रिटीज को गोल्डन टिकट पर फैंस का क्या?

मंगलवार को भारत के विश्व कप स्क्वाड के ऐलान के साथ बीसीसीआई ने अभिनेता अमिताब बच्चन को गोल्डन टिकट देकर सम्मानित किया. जिस पर कई फैंस ने अपनी नाराजगी जाहिर की.

Golden ticket for our golden icons! BCCI Honorary Secretary @JayShah had the privilege of presenting our golden ticket to none other than the “Superstar of the Millennium,” Shri @SrBachchan. A legendary actor and a devoted cricket enthusiast, Shri Bachchan’s unwavering support… pic.twitter.com/CKqKTsQG2F — BCCI (@BCCI) September 5, 2023

एक फैन ने लिखा, “और मेरे पड़ोसी का क्या जो रणजी मैचों के लिए भी जाता है? ऐसे समय में जब वास्तविक क्रिकेट प्रेमियों को घरेलू विश्व कप के टिकट नहीं मिल रहे हैं, बीसीसीआई अपने बढ़ते अहंकार का प्रदर्शन कैसे जारी रख सकता है? उचित सम्मान के साथ, मेरा पड़ोसी एक प्लैटिनम आइकन है!”

एक और फैन ने लिखा, “उन्हें गोल्डन टिकट दें लेकिन कुछ शर्म या गरिमा रखें और जनता को कम से कम सामान्य टिकट तो मिलने दें. यह वाकई शर्म की बात है कि क्रिकेट को पूरी शिद्दत से देखने वाले उत्साही क्रिकेट प्रशंसक अपने ही घर में विश्व कप खेल देखने में सक्षम नहीं हैं, लेकिन मशहूर हस्तियों को यह मुफ्त में मिलता है.”

वेंकटेश प्रसाद ने बीसीसीआई पारदर्शिता की मांग की

It’s never been very easy to get World Cup tickets. But this time has been harder than before. Could have been better planned and I feel for the fans who have had high hopes and struggled to get tickets. I sincerely hope one of the most important stakeholders, the Fans get their… — Venkatesh Prasad (@venkateshprasad) September 4, 2023



इस बीच पूर्व क्रिकेट वेंकटेश प्रसाद (Venkatesh Prasad) फैंस के साथ आए और बीसीसीआई से टिकट खरीदने की प्रक्रिया पर पारदर्शिता की मांग की. प्रसाद ने ट्वीट किया, “विश्व कप टिकट हासिल करना कभी भी आसान नहीं रहा. लेकिन इस बार यह पहले से भी ज्यादा कठिन है. बेहतर योजना बनाई जा सकती थी और मैं उन फैंस के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं, जिन्हें बड़ी उम्मीदें थीं और अब उन्हें टिकट पाने के लिए संघर्ष करना पड़ा. मुझे पूरी उम्मीद है कि खेल के सबसे महत्वपूर्ण हितधारकों में से एक, फैंस को उनका मूल्य मिलेगा और मुझे उम्मीद है कि बीसीसीआई प्रशंसकों के लिए इसे आसान बनाएगा.”

I urge the @BCCI to have more transparency in the World Cup ticketing system and not take fans for granted. Definitely in a stadium like Ahmedabad, for an #IndvsPak clash more than the sold 8500 tickets need to be available when the capacity is 1 lakh + . Likewise for all other… — Venkatesh Prasad (@venkateshprasad) September 4, 2023

पूर्व क्रिकेटर ने आगे लिखा, “मैं बीसीसीआई से आग्रह करता हूं कि विश्व कप टिकट प्रणाली में अधिक पारदर्शिता बरती जाए और फैंस को हल्के में ना लिया जाए. निश्चित रूप से अहमदाबाद जैसे स्टेडियम में, #IndvsPak मुकाबले के लिए बेची गई 8500 से अधिक टिकटें उपलब्ध होनी चाहिए, जब क्षमता 1 लाख से अधिक हो. इसी तरह अन्य सभी मैचों के लिए, प्रशंसकों के लिए एक बड़ा हिस्सा होना जरूरी है.

यह अधिक संतुष्टिदायक होगा अगर कॉर्पोरेट और सदस्यों के लिए एक बड़ा हिस्सा आरक्षित करने के बजाय प्रशंसक को खुश रखा जाए और इस अवसर से वंचित न किया जाए.”

