IND vs SA: रनों का अंबार या विकेट बेशुमार, कैसी रहेगी अहमदाबाद की पिच
टी20 वर्ल्ड कप में रविवार, 22 फरवरी को भारत और साउथ अफ्रीका के बीच मैच होगा. सुपर-8 का यह मैच अहमदाबाद में खेला जाएगा. तो हम जानते हैं कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम की इस पिच का व्यवहार कैसा रहेगा.
T20 World Cup 2026 में आज रविवार, 22 फरवरी को भारत और साउथ अफ्रीका का मुकाबला खेला जाएगा. सुपर-8 राउंड के इस मुकाबले में दोनों टीमें अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर आमने-सामने होंगी. भारत और साउथ अफ्रीका दोनों ही टीमों ने ग्रुप स्टेज पर अच्छा प्रदर्शन किया. दोनों ही अपने ग्रुप में चोटी पर रहीं. भारत ने भी कोई मुकाबला नहीं हारा वहीं साउथ अफ्रीका की टीम भी अजेय रही. अब दोनों की ही कोशिश अपने जीत के उस सफर को जारी रखने की होगी. करीब दो साल पहले भारत ने साउथ अफ्रीका को ही हराकर टी20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब जीता था. टीम इंडिया ने उसके बाद से कोई भी टी20 सीरीज या टूर्नामेंट नहीं हारा है. वहीं साउथ अफ्रीका और उसके फैंस को अब भी उस करीबी हार का दर्द सताता होगा.
अब साउथ अफ्रीका जहां उस हार का बदला लेना चाहेगी वहीं भारत की कोशिश इतिहास को दोहराने की होगी. टीम इंडिया के लिए फायदे की बात यह है कि नीदरलैंड्स के खिलाफ अपना पिछला ग्रुप मैच भी उसने इसी मैदान पर खेला था. तो हम जानते हैं कि अहमदाबाद के इस स्टेडियम की पिच कैसी हो सकती है.
बल्लेबाजों के लिए होती है मददगार अहमदाबाद की पिच
अहमदाबाद की पिच आम तौर पर बल्लेबाजी के लिए अच्छी मानी जाती है. नीदरलैंड्स के खिलाफ मुकाबला हालांकि ब्लैक साइल पिच पर खेला गया था. काली मिट्टी की पिच पर गेंद थोड़ा रुककर आती है. इस वजह से वह पिच धीमी थी. आज होने वाले मैच में भी उसी तरह की पिच इस्तेमाल की जाएगी. यानी संभव है कि यहां मुकाबला हाई-स्कोरिंग न हो. इस मैदान पर हालांकि पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 15 में से 10 मैच जीते हैं लेकिन शाम की ओस के चलते टॉस जीतने वाली टीम यहां रनों की पीछा करना चाहेगी.
भारत बनाम साउथ अफ्रीका हेड-टू-हेड
भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 31 टी20 इंटरनेशनल मैच हुए हैं. इसमें से भारत ने 18 और साउथ अफ्रीका ने 12 मैच जीते हैं. एक मैच का नतीजा नहीं निकला है. वहीं टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में भी भारत ने 5 और साउथ अफ्रीका ने दो मैच जीते हैं. कुल मिलाकर पलड़ा भारत के पक्ष में है लेकिन टी20 इंटरनेशनल मैचों में किसी भी तरह की भविष्यवाणी करना जोखिम भरा काम हो सकता है.
भारत (संभावित): 1 अभिषेक शर्मा, 2 ईशान किशन (विकेट कीपर), 3 तिलक वर्मा, 4 सूर्यकुमार यादव (कप्तान), 5 हार्दिक पांड्या, 6 रिंकू सिंह, 7 शिवम दुबे, 8 अक्षर पटेल, 9 अर्शदीप सिंह, 10 जसप्रीत बुमराह, 11 वरुण चक्रवर्ती।
साउथ अफ्रीका (संभावित): 1 एडेन मार्करम (कप्तान), 2 क्विंटन डी कॉक (विकेट कीपर), 3 रयान रिकेल्टन, 4 डेवाल्ड ब्रेविस, 5 ट्रिस्टन स्टब्स, 6 डेविड मिलर, 7 मार्को जेनसन, 8 कॉर्बिन बॉश, 9 केशव महाराज, कगिसो रबाडा, 11 लुंगी एनगिडी।
