Hindi Cricket Hindi

India Vs South Africa Narendra Modi Stadium Super 8 Icc T20 World Cup 2026 Ind Banam Sa 22 February Ahmedabad Weather Report Hindi

IND Vs SA Weather Report: भारत-साउथ अफ्रीका मैच में बारिश बनेगी विलेन? अहमदाबाद के मौसम पर बड़ी अपडेट

India vs South Africa Weather Forecast Updates: टूर्नामेंट की दो सबसे ताकतवर और अजेय टीमें, भारत और साउथ अफ्रीका, आज यानी रविवार को अहमदाबाद के ऐतिहासिक नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भिड़ने वाली हैं.

Image Source- BCCI

IND Vs SA Weather Report: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का रोमांच अब अपने उस पड़ाव पर पहुंच गया है, जहां हर गेंद पर सांसे थमने वाली हैं. आज यानी रविवार 22 फरवरी को क्रिकेट जगत की दो सबसे मजबूत और अब तक टूर्नामेंट में अपराजित टीमें- भारत और दक्षिण अफ्रीका आमने-सामने होंगी.

दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट ग्राउंड, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाला यह मैच सिर्फ एक मुकाबला नहीं, बल्कि वर्चस्व की जंग है. इस वर्ल्ड कप में अब तक का सफर दोनों ही टीमों के लिए किसी सपने जैसा रहा है. भारतीय टीम ने अपने सभी मैचों में एकतरफा जीत हासिल की है.

अजेय योद्धाओं की जंग

चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को धूल चटाने के बाद भारतीय टीम सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में आत्मविश्वास से लबरेज है. दूसरी ओर, दक्षिण अफ्रीका ने भी ग्रुप स्टेज से लेकर अब तक एक भी मैच नहीं हारा है. दिलचस्प बात ये है कि इन दोनों टीमों के बीच 2024 टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच हुआ था. उस ऐतिहासिक मैच में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर विश्व कप की ट्रॉफी चूमी थी.

कैसा रहेगा अहमदाबाद का मौसम?

क्रिकेट प्रेमियों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी मौसम को लेकर है. बीते दिन पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड का सुपर-8 मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया था, जिससे फैंस काफी निराश हुए थे. लेकिन अहमदाबाद में आज ऐसी कोई बाधा नहीं आने वाली.

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र में मौसम पूरी तरह शुष्क रहेगा. अहमदाबाद में आज आसमान बिल्कुल साफ रहने का अनुमान है. दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा. बारिश की संभावना शून्य है, जिसका मतलब है कि दर्शकों को पूरे 40 ओवर का रोमांचक खेल देखने को मिलेगा.

पिच का मिजाज

नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच हमेशा से चर्चा का केंद्र रहती है. विशेषज्ञों की मानें तो यहां की पिच बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग मानी जाती है, लेकिन मैच की शुरुआत में तेज गेंदबाजों को हल्की स्विंग और मदद मिल सकती है. जैसे-जैसे खेल आगे बढ़ता है, पिच थोड़ी धीमी हो जाती है, जिससे स्पिनरों की भूमिका अहम हो जाएगी. याद रहे कि इसी मैदान पर दक्षिण अफ्रीका और अफगानिस्तान के बीच एक बेहद रोमांचक डबल सुपर ओवर मैच हो चुका है.

Add India.com as a Preferred Source

मैच का समय

आज यानी 22 फरवरी को सुपर-8 के दो बड़े मुकाबले होने हैं. श्रीलंका बनाम इंग्लैंड दोपहर 3:00 बजे से पल्लेकेले में और भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका अहमदाबाद में. भारत और साउथ अफ्रीका के मैच का टॉस शाम 6:30 बजे होगा और ठीक 7:00 बजे पहली गेंद फेंकी जाएगी.

दोनों टीमों के स्क्वॉड पर एक नजर

टीम इंडिया: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), ईशान किशन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, संजू सैमसन, मोहम्मद सिराज, वाशिंगटन सुंदर और अर्शदीप सिंह.

साउथ अफ्रीका: एडन मार्करम (कप्तान), क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), रयान रिकेल्टन, डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, मार्को जेनसन, कॉर्बिन बॉश, कगिसो रबाडा, केशव महाराज, लुंगी एनगिडी, जेसन स्मिथ, जॉर्ज लिंडे, एनरिक नोर्त्जे और क्वेना मफाका.

दोनों टीमों के पास मैच विनर खिलाड़ियों की भरमार है. जहां भारत के पास बुमराह और कुलदीप जैसे घातक गेंदबाज हैं, वहीं साउथ अफ्रीका के पास डी कॉक और मिलर जैसे विस्फोटक बल्लेबाज हैं.

T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़े सभी ताजा अपडेट आप देख सकते हैं: https://www.india.com/hindi-news/icc-mens-t20-world-cup-2026/