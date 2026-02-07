Hindi Cricket Hindi

India Vs Usa Live Score Icc T20 World Cup 2026 Ind Banam Usa Scorecard Live Streaming Aaj Ka Cricket Match Updates In Hindi

India vs USA Live Score: भारत की खराब शुरुआत- अभिषेक शर्मा गोल्डन डक पर आउट

T20 World Cup 2026 India vs USA LIVE Score In Hind (भारत बनाम यूएसए लाइव स्कोर): टी20 वर्ल्ड कप के पहले ही दिन, दिन का तीसरा मैच भारत और अमेरिका के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जा रहा है.

T20 वर्ल्ड कप 2026 तीसरा मैच भारत vs अमेरिका LIVE

T20 World Cup 2026- IND vs USA LIVE: भारत अपने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सफर का आगाज संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) के खिलाफ मुकाबले के साथ कर रहा है. मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम पर खेले जा रहे इस मैच में टॉस अमेरिका के कप्तान मोनांक पटेल ने जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया. भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस के बाद कहा कि वह पहले बल्लेबाजी ही करना चाहते थे. सूर्या ने कहा कि इस मैदान पर ओस ज्यादा असर नहीं दिखाती.

भारतीय टीम ने 2024 का खिताब जीता था. और वह इस टूर्नामेंट में भी फेवरिट के तौर पर शुरुआत कर रही है. और सूर्या ने माना कि इसका दबाव होता है. लेकिन टीम यह जानती है कि हमें किस तरह से खेलना है. भारतीय कप्तान ने कहा, ‘दबाव होता है, लेकिन हम उसी तरह खेलेंगे जिस तरह खेलते चले आए हैं. पिच अच्छी लग रही है.’

भारतीय टीम में इस मैच में संजू सैमसन और जसप्रीत बुमराह नहीं खेल रहे हैं. बुमराह की तबीयत ठीक नहीं है. उनके स्थान पर मोहम्मद सिराज को मौका मिला है.

यूएसए XI: साइतेजा मुक्कामल्ला, एंड्रीज गौस (WK), मोनांक पटेल (C), मिलिंद कुमार, संजय कृष्णमूर्ति, हरमीत सिंह, शुभम रंजने, मोहम्मद मोहसिन, शैडली वान शल्कविक, सौरभ नेत्रावलकर, अली खान

भारत एकादश: अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (WK), तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पंड्या, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज, वरुण चक्रवर्ती.

