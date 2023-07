Hindi Cricket Hindi

India vs West Indies 1st Test Live Streaming: भारत में कब और कहां देख सकते हैं IND vs WI टेस्ट मैच

विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के एक महीने बाद भारतीय क्रिकेट टीम वेस्टइंडीज के दौरे के साथ मैदान पर लौट रही है. रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की कप्तानी में टीम इंडिया वेस्टइंडीज के लंबे दौरे पर दो टेस्ट, तीन वनडे और पांच टी20 मैच खेलेगी. भारत और वेस्टइंडीज टीमों के बीच पहला टेस्ट मैच 12 जुलाई, बुधवार से खेला जाएगा.

here is everything you need to know about the live streaming details of the bilateral contest:

कब खेला जाएगा IND vs WI पहला टेस्ट मैच?

IND vs WI पहला टेस्ट मैच 12-16 जुलाई तक खेला जाना है.

कहां खेला जाएगा IND vs WI पहला टेस्ट?

IND vs WI पहला टेस्ट मैच विंडसर पार्क, रोसेउ, डोमिनिका में खेला जाएगा.

कितने बजे शुरू होगा IND vs WI पहला टेस्ट?

IND vs WI पहले टेस्ट की पहली गेंद शाम 07:30 बजे (IST) फेंकी जाएगी. टॉस शाम 07:00 बजे (IST) होना है.

टेलीविजन पर कहां देखें IND vs WI पहला टेस्ट?

भारत में IND vs WI का सीधा प्रसारण टेलीविजन पर केवल डीडी स्पोर्ट्स पर देख सकते हैं.

कहां देखे IND vs WI पहले टेस्ट की लाइव स्ट्रीमिंग?

IND बनाम WI पहले टेस्ट मैच की लाइव स्ट्रीमिंग फैनकोड के साथ-साथ JioCinema ऐप और वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगी.

