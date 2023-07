IND Vs WI 1st Test Day 2: यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा ने ठोके अर्धशतक, लंच तक भारत का स्कोर 146/0

IND Vs WI 1st Test Day 2 Lunch: भारत और वेस्टइंडीज के बीच डोमिनिका में खेले जा रहे पहले टेस्ट में टीम इंडिया की स्थिति काफी मजबूत हो गई है. वेस्टइंडीज को उसकी पहली पारी में 150 रन पर समेटने के बाद भारत ने दूसरे दिन गुरुवार को लंच तक अपनी पहली पारी में बिना किसी नुकसान के 146 रन बना लिए हैं. भारत अब वेस्टइंडीज के स्कोर से पहली पारी में केवल 4 रन ही पीछे है.

लंच के समय कप्तान रोहित शर्मा और अपना डेब्यू टेस्ट खेल रहे यशस्वी जायसवाल अपने-अपने अर्धशतक बनाकर नाबाद लौटे. कप्तान रोहित 163 गेंदों पर 6 चौकों और दो छक्कों की मदद से 68 जबकि जायसवाल 167 गेंदों पर 7 चौकों के सहारे 62 रन पर नाबाद हैं.

इससे पहले, भारत ने दूसरे दिन गुरुवार की शुरुआत बिना कोई विकेट गंवाए 80 रन से आगे खेलना शुरू किया. कप्तान रोहित शर्मा ने 30 और यशस्वी जायस्वाल ने अपनी पारी को 40 रन से आगे बढ़ाना शुरू किया. दोनों बल्लेबाजों ने संभलकर खेलते हुए अपने-अपने अर्धशतक पूरे किए और 100 रनों की शतकीय साझेदारी की.

जायसवाल ने अपने डेब्यू टेस्ट में ही अर्धशतक ठोका. यशस्‍वी 8वें भारतीय बने हैं, जिन्‍होंने टेस्‍ट डेब्‍यू पर अर्धशतक लगाया है. उन्होंने 32.2 ओवर में अल्जारी जोसेफ के खिलाफ डीप मिडविकेट पर पुल करके चौका जड़ दिया और अपने डेब्यू टेस्ट में ही अर्धशतक जड़ दिया. इस चौके के साथ ही दोनों बल्लेबाजों के बीच पहले विकेट के लिए 100 रनों की शतकीय साझेदारी की.

जायसवाल वेस्टइंडीज में डेब्यू करते हुए पचासा जड़ने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए. इससे पहले ये कारनामा 1971 में सुनील गावस्कर ने अपने डेब्यू टेस्ट में किया था. गावस्कर ने डेब्यू टेस्ट की दोनों पारियों में अर्धशतक लगाया था.