IND vs WI: रोहित शर्मा-विराट कोहली को दिया आराम, उल्टा पड़ गया पासा, सिर्फ 181 पर ऑलआउट टीम इंडिया

IND vs WI: रोहित शर्मा-विराट कोहली को दिया आराम, उल्टा पड़ गया पासा, सिर्फ 181 पर ऑलआउट टीम इंडिया

भारतीय टीम ने बारबाडोस में खेले जा रहे दूसरे वनडे मैच में अपने सीनियर बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली को आराम दिया. लेकिन टीम सिर्फ 181 रनों पर ढेर हो गई.

India vs West Indies India Bowled Out at 181 Runs in 2nd ODI At Barbados: वनडे वर्ल्ड की तैयारियों में जुटी टीम इंडिया वेस्टइंडीज के खिलाफ एक्सपेरिमेंट (प्रयोग) मोड में है और वह यहां अपनी युवा टीम को आजमा रही है, जिन्हें वर्ल्ड कप के लिए संभावित खिलाड़ियों में रखा जाएगा. भारत ने पहले वनडे मैच में भी अपने बैटिंग ऑर्डर में फेरबदल कर युवा बल्लेबाजों को ऊपर आजमाया था और इस कड़ी में उसने दूसरे वनडे में रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गज बल्लेबाजों को आराम दे दिया और युवा टीम के साथ मैदान में उतर गई.

हार्दिक पांड्या के नेतृत्व में यहां खेल रही टीम इंडिया को ईशान किशन (55) और शुभमन गिल (34) की जोड़ी ने बेहतरीन शुरुआत दिलाई थी. लेकिन 90 के कुल स्कोर पर जैसे ही शुभमन आउट हुए तो टीम का लड़खड़ाना शुरू हो गया. गिल के आउट होने के बाद अगले 23 रन के भीतर उसके 5 बल्लेबाज पवेलियन में थे. विकेटों के इस पतन ने यह साबित कर दिया कि अनुभवी बल्लेबाजों को टीम से बाहर रखनी की योजना उल्टी पड़ गई है.

वर्ल्ड कप टीम के संभावित खिलाड़ी वेस्टइंडीज के खिलाफ रफ्तार, उछाल और टर्न का सामना नहीं कर पाए, जिससे टीम शनिवार को यहां दूसरे वनडे में बारिश के कारण दूसरी बार खेल रूकने तक 37.3 ओवर में आठ विकेट पर 167 रन बनाकर जूझ रही है.

सलामी बल्लेबाज ईशान किशन ने इस सीरीज का अपना दूसरा अर्धशतक जड़ा. वर्ल्ड कप से महज 10 मैच पहले रोहित और कोहली को आराम देने के फैसले का कोई मतलब नहीं दिखता. किशन वर्ल्ड कप के दौरान पारी का आगाज नहीं करेंगे लेकिन उन्होंने लगातार दूसरा अर्धशतक जड़कर दूसरे विकेटकीपर (बशर्ते केएल राहुल विश्व कप के लिए फिट हों) के तौर पर अपना दावा मजबूत कर दिया है. हालांकि यह संजू सैमसन के बारे में नहीं कहा जा सकता जो 19 गेंद में 9 रन ही बना सके और अक्षर पटेल (1) ने सुनहरा मौका गंवा दिया. कार्यवाहक कप्तान हार्दिक पंड्या (7) भी वेस्टइंडीज गेंदबाजों के झांसे में आ गए.

वेस्टइंडीज की ओर से रोमारियो शेफर्ड (3/37) और गुडाकेश मोती (3/36) ने तीन-तीन, जबकि अल्जारी जोसेफ (2/35) के अलावा जेयडेन सील्स और यैनिक करियाह ने एक-एक विकेट अपने नाम किया.

