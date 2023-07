IND vs WI: टेस्ट में कैसा है भारत vs वेस्टइंडीज का हेड-टू-हेड रिकॉर्ड; डालें आकंड़ों पर एक नजर

Top-5 batsman in India vs West Indies in Test matches

खिलाड़ी मैच पारी रन औसत सुनील गावस्कर 27 48 2749 65.45 क्लाइव लॉयड 28 44 2344 58.60 शिवनारायण चंद्रपॉल 25 44 2171 63.85 राहुल द्रविड़ 23 38 1978 63.80 विवियन रिचर्ड्स 28 41 1927 50.71 Top-5 bowlers in India vs West Indies in Test matches खिलाड़ी मैच विकेट औसत स्ट्राइक रेट कपिल देव 25 89 24.89 52.12 मैल्कम मॉर्शल 17 76 21.98 46.14 अनिल कुंबले 17 74 29.78 63.41 श्रीनिवास वेंकटराघवन 23 68 39.47 96.17 एंडी रॉबर्ड्स 14 67 21.70 45.22 India vs West Indies Test Squad भारतीय टीम: रोहित शर्मा (कप्तान), शुबमन गिल, रुतुराज गायकवाड़, विराट कोहली, यशस्वी जयसवाल, अजिंक्य रहाणे, रविचंद्रन अश्विन, रवींद्र जड़ेजा, अक्षर पटेल, श्रीकर भरत, ईशान किशन, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद सिराज, जयदेव उनादकट, नवदीप सैनी ,मुकेश कुमार वेस्टइंडीज टीम: क्रैग ब्रैथवेट (कप्तान), जर्मेन ब्लैकवुड, एलिक अथानाज़, टैगेनारिन चंद्रपॉल, रहकीम कॉर्नवाल, जोशुआ डा सिल्वा (विकेटकीपर), शैनन गेब्रियल, जेसन होल्डर, अल्जारी जोसेफ, किर्क मैकेंजी, रेमन रीफर, केमर रोच, जोमेल वारिकन