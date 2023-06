Hindi Cricket Hindi

IND vs WI: टेस्ट में भारत और वेस्टइंडीज में से किसका पलड़ा भारी? यहां देखें हेड टू हेड रिकॉर्ड

IND vs WI: टेस्ट में भारत और वेस्टइंडीज में से किसका पलड़ा भारी? यहां देखें हेड टू हेड रिकॉर्ड

IND vs WI head to head in Test: वेस्टइंडीज दौरे पर टीम इंडिया को 12 जुलाई से दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है. दोनों टीमों के बीच इसके बाद तीन वनडे और पांच टी20 मैचों की सीरीज खेली जाएगी. पहला 12 जुलाई से डोमिनिका में खेला जाएगा.

India vs West Indies 1st Test

India vs West Indies Head to Head: वेस्टइंडीज दौरे पर टीम इंडिया को 12 जुलाई से दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है. दोनों टीमों के बीच इसके बाद तीन वनडे और पांच टी20 मैचों की सीरीज खेली जाएगी. पहला 12 जुलाई से डोमिनिका में खेला जाएगा. टेस्ट क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड (IND vs WI head to head) की बात करें तो टीम इंडिया का पलड़ा है. टीम इंडिया पिछले 21 सालों से वेस्टइंडीज के खिलाफ एक भी टेस्ट सीरीज नहीं हारी है.

भारत बनाम वेस्टइंडीज हेड टू हेड

टेस्ट क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के बीच अब तक 52 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिसमें से भारतीय टीम ने 22 मुकाबलों में जीत दर्ज की है जबकि वेस्टइंडीज के खाते में 30 जीत है. दोनों टीमों के बीच अब तक ना तो एक भी मैच टाई रहा है और ना ही एक भी ड्रॉ हुआ है. दोनों टीमों के बीच पहला टेस्ट 1948 में जबकि पिछला टेस्ट अगस्त 2019 में खेला गया था. 1948 में पांच मैचों की सीरीज को वेस्टइंडीज ने 1-0 से जीता था.

पिछले 21 सालों से एक भी सीरीज नहीं टीम इंडिया

भारतीय टीम को वेस्टइंडीज के खिलाफ आखिरी बार 2002 में टेस्ट सीरीज में हार मिली थी. उसके बाद से टीम इंडिया अब तक एक भी सीरीज नहीं हारी है. इनमें से 10 में से 8 बार तो लगातार टेस्ट सीरीज जीती है. भारत ने 1972 में पहली बार वेस्टइंडीज से सीरीज जीती थी. इससे पहले भारत पांच बार वेस्टइंडीज के हाथों टेस्ट सीरीज हार चुका था.

टेस्ट सीरीज में भारत vs वेस्टइंडीज

भारत और वेस्टइंडीज के बीच अब तक कुल 24 टेस्ट सीरीज खेली जा चुकी है. इसमें से टीम इंडिया ने 10 बार वेस्टइंडीज को धूल चटाई है जबकि 12 बार कैरेबियाई टीम ने भारत को पटखनी दी है. दोनों टीमों के बीच दो टेस्ट सीरीज ड्रॉ रही है.

सुनील गावस्कर और क्लाइव लॉयड के नाम है सबसे ज्यादा रन

भारत और वेस्टइंडीज के बीच टेस्ट क्रिकेट में सुनील गावस्कर के नाम सबसे ज्यादा रन है. गावस्कर ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 1971-1983 तक 27 मैचों की 48 पारियों में 2749 रन बनाए हैं. उन्होंने 65.45 की औसत और 54.27 के स्ट्राइक रेट से ये रन बनाए हैं. गावस्कर ने साथ ही 13 शतक और सात अर्धशतक लगाए हैं.

वहीं क्लाइव लॉयड ने 1966-1983 तक 28 मैचों की 44 पारियों में 2344 रन बनाए हैं. इनमें सात शतक और 12 अर्धशतक है. लॉयड ने भारत के खिलाफ 58.60 की औसत और 57.02 के स्ट्राइक रेट से ये रन बनाए हैं और 22 छक्के भी लगाए हैं.

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें की और अन्य ताजा-तरीन खबरें