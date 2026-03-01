  • Hindi
India vs West Indies Live Score: भारत ने टॉस जीता, पहले बॉलिंग का फैसला- प्लेइंग XI में कोई बदलाव नहीं

T20 World Cup 2026 India vs West Indies LIVE Score Updates In Hindi (भारत बनाम वेस्ट इंडीज लाइव स्कोर अपडेट्स): T20 वर्ल्ड कप में रविवार को भारत और वेस्टइंडीज की टीमें सुपर 8 में अपना-अपना अंतिम मैच खेलने उतरी हैं. यह मैच दोनों के लिए करो या मरो वाला मुकाबला है.

IND vs WI LIVE
भारत vs वेस्टइंडीज LIVE

India vs West Indies Live Score: रविवार को T20 वर्ल्ड कप में भारत और वेस्टइंडीज की टीमें कोलकाता के ईडन गार्डेंस मैदान पर आमने-सामने हैं. यह मैच सुपर 8 राउंड का अंतिम मुकाबला है और इसके खत्म होने के साथ ही ग्रुप 1 से सेमीफाइनल में पहुंचने वाली दोनों टीमों की तस्वीर साफ हो जाएगी. यहां से साउथ अफ्रीका पहले ही सेमीफाइनल में क्वॉलीफाई कर चुकी हैं, जबकि भारत और वेस्टइंडीज के लिए यह नॉकआउट या क्वॉर्टर फाइनल सरीखा मैच है, जहां जीतने वाली टीम को सेमीफाइनल का टिकट मिलेगा, जबकि हारने वाली टीम की टूर्नामेंट में यहीं छुट्टी हो जाएगी.

भारतीय बल्लेबाजी इस टूर्नामेंट में साधारण साबित हो रही थी लेकिन जिम्बाब्वे के खिलाफ चेन्नई के मैदान से उसने एक बार फिर अपना रंग दिखाया है. इस मैच के लिए भारत ने संजू सैमसन को प्लेइंग XI में शामिल करने के अलावा अपने बैटिंग ऑर्डर में भी कुछ बदलाव किए थे. ईशान किशन को नंबर 3 पर भेजा गया, जबकि 4 पर कप्तान सूर्यकुमार यादव ही उतरे और नंबर 5 हार्दिक पांड्या का ही रहा जबकि नंबर 6 पर तिलक वर्मा को भेजा गया, जो इस पॉजिशन पर काफी कामयाब रहे. भारत अब इसी प्लेइंग XI के साथ इसी बैटिंग ऑर्डर से उतरना पसंद करेगा.

वेस्टइंडीज की बात करें तो वह भी इस टूर्नामेंट में साउथ अफ्रीका के खिलाफ हारने से पहले सही लय में थी. उसने जिम्बाब्वे को 107 रनों से हराकर सुपर 8 राउंड की दमदार शुरुआत की थी, जबकि अपने ग्रुप स्टेज में वह स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, नेपाल और इटली को हराकर शानदार खेल दिखाया है.

Live Updates

  • Mar 1, 2026 6:36 PM IST

    India vs West Indies Live Score: वेस्टइंडीज ने अपनी प्लेइंग XI में किया एक बदलाव. ब्रैंडन किंग की जगह अकील हुसैन को मौका.

  • Mar 1, 2026 6:36 PM IST

    India vs West Indies Live Score: भारत (प्लेइंग XI)- संजू सैमसन (WK), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (C), हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह.

  • Mar 1, 2026 6:34 PM IST

    India vs West Indies Live Score: भारत ने टॉस जीता, पहले बॉलिंग का फैसला- प्लेइंग XI में कोई बदलाव नहीं.

  • Mar 1, 2026 6:31 PM IST
    India vs West Indies Live Score: नमस्कार! टी20 वर्ल्ड कप में भारत बनाम वेस्टइंडीज मैच की इस लाइव पेशकश में आपका स्वागत है. इस ब्लॉग में आपको इस मैच का लाइव स्कोर और सभी लाइव अपडेट्स की जानकारी मिलेगी. अब से कुछ ही पलों में टॉस होने वाला है. बने रहें हमारे साथ….

T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़े सभी ताजा अपडेट आप देख सकते हैं: https://www.india.com/hindi-news/icc-mens-t20-world-cup-2026/

