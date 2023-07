IND vs WI ODI Series: भारत के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए वेस्टइंडीज की टीम घोषित, खतरनाक खिलाड़ी की वापसी

India Vs West Indies ODI Series: वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड (CWI) ने भारत के खिलाफ होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए अपनी 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है. भारत और वेस्टइंडीज के बीच टेस्ट सीरीज का दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच बारिश के कारण ड्रा होने के बाद भारतीय टीम ने टेस्ट सीरीज 1-0 से अपने नाम की है. इसके बाद अब दोनों टीमें 27 जुलाई से तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलेगी.

भारत ने पहले ही अपनी वनडे टीम की घोषणा कर दी थी और अब वेस्टइंडीज ने भी वनडे टीम का ऐलान कर दिया है. 15 सदस्यीय टीम में शिमरन हेटमायर की वापसी हुई है. बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज हेटमायर दो साल बाद अपना पहला वनडे खेलेंगे. वहीं, टी20 विश्व कप के बाद से वह पहली बार कैरेबियाई टीम में वापसी कर रहे हैं.

वनडे सीरीज के लिए शाई हॉप को टीम की कमान सौंपी गई है. हॉप विकेट के पीछे भी अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे क्योंकि निकोलस पूरन टीम का हिस्सा नहीं हैं. वह इस समय मेजर लीग क्रिकेट (MLC) में एमआई न्यूयॉर्क के लिए खेल रहे हैं. हॉप के अलावा ऑलराउंडर जेसन होल्डर को भी टीम में जगह नहीं मिली है.

इसके अलावा तेज गेंदबाज जेडन सील्स, लेग स्पिनर यानिक कारिया और बाएं हाथ के स्पिनर गुडाकेश मोती सहित तीन खिलाड़ी अपनी-अपनी चोटों से उबर गए हैं और भारत के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए उनकी वेस्टइंडीज की टीम में वापसी हुई है.

भारत के खिलाफ वनडे के लिए वेस्टइंडीज की टीम: शाई हॉप (कप्तान एवं विकेटकीपर), रोवमैन पॉवेल (उप-कप्तान), एलिक अथानाजे, यानिक कारिया, कीसी कार्टी, डोमिनिक ड्रेक्स, शिमरन हेटमायर, अल्ज़ारी जोसेफ, ब्रैंडन किंग, काइल मेयर्स, गुडाकेश मोती, जेडन सील्स, रोमारियो शेफर्ड, केविन सिंक्लेयर, ओशेन थॉमस.