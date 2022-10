IND vs WA XI LIVE Score: शानदार गेंदबाजी प्रयास के बाद केएल राहुल (KL Rahul) की अर्धशतकीय पारी के बावजूद दूसरे अभ्यास मैच में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 36 रन से हराया. राहुल ने 55 गेंदो पर 74 रनों की पारी खेली. इससे पहले रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) की शानदार गेंदबाजी के सामने दूसरे अभ्यास मैच में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया इलेवन ने भारत के खिलाफ 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 168 रन बनाए थे. टीम इंडिया के लिए अश्विन ने चार ओवर में 32 रन देकर तीन विकेट लिए, जबकि हर्षल पटेल (Harshal Patel) ने दो और अर्शदीप सिंह (Arshdeep Singh) ने एक सफलता हासिल की.Also Read - प्लेइंग इलेवन में होने के बावजूद वार्म-अप मैच में खेलने नहीं उतरे रोहित शर्मा, फैंस ने पूछा- Where is Rohit Sharma?

भारत के खिलाफ दूसरे अभ्यास मैच में रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की जगह टीम इंडिया की अगुवाई कर रहे केएल राहुल (KL Rahul) ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है यानि कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया इलेवन पहले बल्लेबाजी करेगी. रोहित शर्मा बतौर बल्लेबाज प्लेइंग इलेवन का हिस्सा हैं और विराट कोहली (Virat Kohli) दूसरे अभ्यास मैच में भी नहीं खेल रहे हैं.

वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया: एश्टन टर्नर (कप्तान), कैमरन बैनक्रॉफ्ट, जेसन बेहरेनडॉर्फ, सैम फैनिंग, निक हॉब्सन, मैट केली, हामिश मैकेंजी, डेविड मूडी, लांस मॉरिस, जोश फिलिप, डी’आर्सी शॉर्ट, एंड्रयू टाय Also Read - पर्थ शहर घूमने निकले भारतीय खिलाड़ी, विराट कोहली को ऑस्ट्रेलिया में मिला नया दोस्त

भारत: रोहित शर्मा (कप्तान), केएल राहुल, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, दीपक हुड्डा, रिषभ पंत, दिनेश कार्तिक, हार्दिक पांड्या, आर अश्विन, युजवेंद्र चहल, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, हर्षल पटेल, अर्शदीप सिंह। स्टैंडबाय खिलाड़ी: मोहम्मद शमी, श्रेयस अय्यर, रवि बिश्नोई, दीपक चाहर