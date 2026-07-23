IND vs ZIM: आज 16 रन बनाते ही यह दो खास उपलब्धि अपने नाम कर लेंगे अभिषेक शर्मा, विराट कोहली-KL राहुल के खास क्लब में होंगे शामिल

भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीन मैचों की टी20I सीरीज का पहला मुकाबला आज गुरुवार (23 जुलाई) को कुछ ही देर में शुरू होने वाला है. इस सीरीज में अभिषेक शर्मा के पास 16 रन बनाने के साथ ही विराट कोहली और केएल राहुल के खास क्लब में शामिल होने का सुनहरा मौका है. वह टी20 फॉर्मेट में 6000 रन बनाने के करीब खड़े हैं और इस इस उपलब्धि से सिर्फ 16 रन ही दूर हैं. अभिषेक आज बैटिंग पर उतरेंगे तो यह इस फॉर्मेट में उनके करियर की 200वीं पारी भी होगी.
इस लेफ्टहैंड ओपनिंग बल्लेबाज ने अब तक खेलीं 199 पारियों में 5,984 रन बनाए हैं. जिम्बाब्वे के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज के दौरान अगर वह 16 रन बना लेते हैं, तो वह क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में 6 हजार रन पूरे कर लेंगे. वह यह मुकाम हासिल करने वाले भारत की ओर से चौथे बल्लेबाज बनेंगे. अभिषेक से पहले यह उपलब्धि अब तक विराट कोहली, केएल राहुल और शुभमन गिल ही हासिल कर सके हैं.
टी20 में सबसे तेज 6 हजार रन पूरे करने वाले भारतीय बल्लेबाज केएल राहुल रहे हैं, जिन्होंने यह मुकाम 166 पारियों में हासिल किया था. वहीं, कोहली ने यहां तक पहुंचने के लिए 184 पारियां ली थीं. गिल ने 6 हजार रन 185 पारियां खेलकर पूरे किए थे. अभिषेक इस मामले में इन तीनों से धीमे दिखाई दे रहे हैं. अगर आज वह 16 रन का आंकड़ा छू लेते हैं तो वह अपने करियर की 200वीं पारी में यह मुकाम हासिल कर लेंगे.
इन 16 रनों की बदौलत वह एक और खास मुकाम भी अपने नाम करेंगे. आज पारी का 16वां रन बनाते ही वह भारत-जिम्बाब्वे टी20 सीरीज में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे. फिलहाल अभिषेक इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं. उन्होंने 6 मैचों में 179 रन बनाए हैं. अभिषेक से आगे सिर्फ जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा हैं, जिन्होंने 11 मुकाबलों में 194 रन बनाए हैं. अभिषेक को जिम्बाब्वे का गेंदबाजी अटैक खूब रास आता है और वह टी20 सीरीज में अपने दमदार प्रदर्शन से छाप जरूर छोड़ना चाहेंगे. इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी तीन टी20 मुकाबलों में अभिषेक संघर्ष करते हुए नजर आए थे.
इस सीरीज में अगर अभिषेक 142 रन बनाने में सफल होते हैं, तो वह शिखर भारत की ओर से टी20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक रन बनाने के मामले में शिखर धवन से आगे निकल जाएंगे. अभिषेक ने टी20 इंटरनेशनल में खेले 53 मुकाबलों में 1,618 रन बनाए हैं, जबकि धवन के नाम 68 मैचों में 1,759 रन दर्ज हैं.
(एजेंसी से)
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