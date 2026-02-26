  • Hindi
live

India vs Zimbabwe LIVE Score in Hindi: जिम्‍बाब्‍वे ने जीता टॉस, भारत को दिया पहले बल्लेबाजी का न्योता

India vs Zimbabwe Live Score:  आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 मुकाबले में भारत और जिम्बाब्वे की भिड़त होने जा रही है. ये मुकाबला चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा.

February 26, 2026 6:42 PM IST
T20 World Cup 2026 IND vs ZIM Live Score
T20 World Cup 2026 India vs Zimbabwe LIVE Score In Hindi (भारत बनाम जिंबाब्वे लाइव स्कोर अपडेट्स): आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 दौर में भारतीय क्रिकेट टीम का मुकाबला जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम से चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा. टीम इंडिया के लिए यह मैच करो या मरो जैसा है, क्योंकि सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए बड़ी जीत जरूरी मानी जा रही है. ऐसे में प्लेइंग इलेवन को लेकर भी चर्चा तेज है और सवाल उठ रहा है कि क्या विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को इस अहम मुकाबले में मौका मिलेगा. फैंस उनकी वापसी की उम्मीद कर रहे हैं. मैच से जुड़े हर लाइव अपडेट के लिए जुड़े रहे India.com हिंदी के साथ…

T20 World Cup 2026 IND vs ZIM Live Score : दोनों टीमों का फुल स्क्वाड

भारत- सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, शिवम दुबे, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, एक्सर पटेल, वाशिंगटन सुंदर और रिंकू सिंह.

जिम्बाब्वे- सिकंदर रज़ा (कप्तान), ब्रायन बेनेट, रयान बर्ल, ग्रीम क्रेमर, ब्रैडली इवांस, क्लाइव मैडेंडे, टिनोटेंडा मापोसा, तदिवानाशे मारुमनी, वेलिंगटन मसाकाद्जा, टोनी मुनयोंगा, ताशिंगा मुसेकिवा, ब्लेसिंग मुजाराबानी, डायोन मायर्स, रिचर्ड नगारवा और ब्रेंडन टेलर.

Live Updates

  • Feb 26, 2026 6:42 PM IST
    India vs Zimbabwe LIVE Score in Hindi: भारत (प्लेइंग XI)- संजू सैमसन (WK), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (C), तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह.
  • Feb 26, 2026 6:42 PM IST
    India vs Zimbabwe LIVE Score in Hindi: जिम्बाब्वे (प्लेइंग XI)- तदिवानाशे मारुमानी (WK), ब्रायन बेनेट, डियोन मायर्स, रयान बर्ल, सिकंदर रजा (C), टोनी मुनयोंगा, ताशिंगा मुसेकिवा, ब्रैड इवांस, टिनोटेंडा मापोसा, ब्लेसिंग मुज़रबानी, रिचर्ड नगारवा.
  • Feb 26, 2026 6:38 PM IST

    India vs Zimbabwe LIVE Score in Hindi: भारतीय टीम की प्लेइंग XI में दो बदलाव, संजू सैमसन और अक्षर पटेल की वापसी. वॉशिंग्टन सुंदर और रिंकू सिंह को आज नहीं मिला मौका.

  • Feb 26, 2026 6:35 PM IST

    India vs Zimbabwe LIVE Score in Hindi: जिम्बाब्वे ने टॉस जीता, पहले फील्डिंग का फैसला

T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़े सभी ताजा अपडेट आप देख सकते हैं: https://www.india.com/hindi-news/icc-mens-t20-world-cup-2026/

