India vs Zimbabwe LIVE Score in Hindi: भारत को मिली पांचवीं सफलता, मुनयोंगा 11 रन बना आउट

India vs Zimbabwe Live Score:  आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 मुकाबले में भारत ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 256 रन का स्कोर बनाया.

Published date india.com Updated: February 26, 2026 10:24 PM IST
T20 World Cup 2026 India vs Zimbabwe LIVE Score In Hindi (भारत बनाम जिंबाब्वे लाइव स्कोर अपडेट्स): आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 दौर में भारतीय क्रिकेट टीम का मुकाबला जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम से चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जा रहा है. टीम इंडिया के लिए यह मैच करो या मरो जैसा है, क्योंकि सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए बड़ी जीत जरूरी मानी जा रही है. ऐसे में प्लेइंग इलेवन को लेकर भी चर्चा तेज है और सवाल उठ रहा है कि क्या विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को इस अहम मुकाबले में मौका मिलेगा. फैंस उनकी वापसी की उम्मीद कर रहे हैं. मैच से जुड़े हर लाइव अपडेट के लिए जुड़े रहे India.com हिंदी के साथ…

T20 World Cup 2026 IND vs ZIM Live Score : दोनों टीमों का फुल स्क्वाड

भारत-  संजू सैमसन (WK), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (C), तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह.

जिम्बाब्वे- तदिवानाशे मारुमानी (WK), ब्रायन बेनेट, डियोन मायर्स, रयान बर्ल, सिकंदर रजा (C), टोनी मुनयोंगा, ताशिंगा मुसेकिवा, ब्रैड इवांस, टिनोटेंडा मापोसा, ब्लेसिंग मुज़रबानी, रिचर्ड नगारवा.

  • Feb 26, 2026 10:19 PM IST
    जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा भारत के खिलाफ अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 21 गेंद में 31 रन बनाकर आउट हो गए। उन्हें अर्शदीप सिंह ने पवेलियन भेजकर टीम इंडिया को तीसरी सफलता दिलाई. इसके बाद अर्शदीप ने शानदार गेंदबाजी जारी रखते हुए रायन बर्ल को एलबीडबल्यू आउट कर दिया. इस विकेट के साथ जिम्बाब्वे टीम को चौथा बड़ा झटका लगा.
  • Feb 26, 2026 9:58 PM IST

    ब्रायन बेनेट ने सुपर-8 मुकाबले में भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक पूरा किया. उन्होंने जसप्रीत बुमराह की गेंद पर छक्का लगाकर अपनी फिफ्टी पूरी की. बेनेट ने यह पचासा बनाने के लिए 34 गेंदों का सामना किया.

  • Feb 26, 2026 9:53 PM IST

    वरुण चक्रवर्ती ने शानदार गेंदबाजी करते हुए जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम को दूसरा झटका दे दिया. डियोन मायर्स 9 गेंदों में सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हो गए और टीम मुश्किल में आ गई.

  • Feb 26, 2026 9:33 PM IST

    India vs Zimbabwe LIVE Score in Hindi: अक्षर पटेल ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सातवें ओवर की दूसरी गेंद पर तदीवानाशे मारुमनी को आउट कर दिया और जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम को पहला झटका दिया. मारुमनी ने 20 गेंदों में 20 रन बनाए, लेकिन बड़ी पारी खेलने से पहले ही पवेलियन लौट गए.

  • Feb 26, 2026 8:52 PM IST

    India vs Zimbabwe LIVE Score in Hindi: भारत ने जिम्बाब्वे को 257 रन का टारगेट दिया है. भारत ने सुपर 8 के इस मुकाबले में चार विकेट पर 256 रन बनाए. यह टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है. साल 2007 में श्रीलंका ने केन्या के खिलाफ 260 रन बनाए. भारत की ओर से अभिषेक शर्मा और हार्दिक पंड्या ने हाफ सेंचुरी लगाई. अभिषेक शर्मा ने 30 गेंद पर चार चौके और चार छक्के लगाए. वहीं हार्दिक पंड्या ने 23 गेंद पर दो चौकों और चार छक्कों की मदद से नाबाद 50 रन की पारी खेली. वहीं तिलक वर्मा जो छठे नंबर पर बैटिंग करने उतरे ने भी धुआंधार खेला. उन्होंने 16 गेंद पर 44 रन की नाबाद पारी खेली. उन्होंने अपनी पारी में तीन चौके और चार छक्के लगाए.

  • Feb 26, 2026 8:47 PM IST

    India vs Zimbabwe LIVE Score in Hindi: भारत ने जिम्बाब्वे को सुपर 8 के मुकाबले में 257 रन का टारगेट दिया है.

  • Feb 26, 2026 8:22 PM IST

    India vs Zimbabwe LIVE Score in Hindi: सूर्यकुमार यादव ने आक्रामक पारी खेली. सिर्फ 13 गेंद पर 33 रन बनाकर आउट हुए भारतीय कप्तान. उन्होंने तीन चौके और दो छक्के लगाए. भारत का स्कोर- भारत का स्कोर 172/4

  • Feb 26, 2026 8:12 PM IST

    India vs Zimbabwe LIVE Score in Hindi: अच्छा लय में नजर आ रहे अभिषेक शर्मा 55 रन बनाकर पवेलियन वापस लौटे, सू्र्या के साथ हार्दिक क्रीज पर. स्कोर-161/3

  • Feb 26, 2026 7:57 PM IST

    India vs Zimbabwe LIVE Score in Hindi: अभिषेक ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया है.उन्होंने 26 बॉल पर पचास रन बनाए.विश्व कप में पहला अर्धशतक है। ईशान किशन 38 रन बना पवेलियन वापस लौटे. स्कोर-126/2

  • Feb 26, 2026 7:48 PM IST
    T20 World Cup 2026 India vs Zimbabwe LIVE Score In Hindi: भारतीय टीम के पूरे हुए 100 रन, अभिषेक शर्मा और ईशान किशन क्रीज पर टिके हुए हैं. स्कोर- 100/1

T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़े सभी ताजा अपडेट आप देख सकते हैं: https://www.india.com/hindi-news/icc-mens-t20-world-cup-2026/

