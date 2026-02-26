By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
India vs Zimbabwe LIVE Score in Hindi: भारत को मिली पांचवीं सफलता, मुनयोंगा 11 रन बना आउट
India vs Zimbabwe Live Score: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 मुकाबले में भारत ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 256 रन का स्कोर बनाया.
T20 World Cup 2026 India vs Zimbabwe LIVE Score In Hindi (भारत बनाम जिंबाब्वे लाइव स्कोर अपडेट्स): आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 दौर में भारतीय क्रिकेट टीम का मुकाबला जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम से चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जा रहा है. टीम इंडिया के लिए यह मैच करो या मरो जैसा है, क्योंकि सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए बड़ी जीत जरूरी मानी जा रही है. ऐसे में प्लेइंग इलेवन को लेकर भी चर्चा तेज है और सवाल उठ रहा है कि क्या विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को इस अहम मुकाबले में मौका मिलेगा. फैंस उनकी वापसी की उम्मीद कर रहे हैं. मैच से जुड़े हर लाइव अपडेट के लिए जुड़े रहे India.com हिंदी के साथ…
T20 World Cup 2026 IND vs ZIM Live Score : दोनों टीमों का फुल स्क्वाड
भारत- संजू सैमसन (WK), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (C), तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह.
जिम्बाब्वे- तदिवानाशे मारुमानी (WK), ब्रायन बेनेट, डियोन मायर्स, रयान बर्ल, सिकंदर रजा (C), टोनी मुनयोंगा, ताशिंगा मुसेकिवा, ब्रैड इवांस, टिनोटेंडा मापोसा, ब्लेसिंग मुज़रबानी, रिचर्ड नगारवा.
