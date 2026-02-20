By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में नहीं पहुंचेगी टीम इंडिया: पूर्व पाकिस्तानी खिलाड़ी के बड़बोले बोल...
पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने कहा ग्रुप 1 से साउथ अफ्रीका और वेस्टइंडीज की टीमें सेमीफाइनल में पुहंचेंगी, भारत नहीं.
टी20 वर्ल्ड कप में अपना खिताब बचाने उतरी भारतीय टीम ग्रुप स्टेज में अजेय रहते हुए सुपर 8 में पहुंच गई है. भारत ने अपना कोई मैच नहीं गंवाया और शुरुआती 3 मैच उसने पूरे दबदबे के साथ जीते, जिसमें अमेरिका, नामीबिया और पाकिस्तान के खिलाफ जीत दर्ज की थी. इसके बाद नीदरलैंड्स के खिलाफ भले भारत 17 रन से ही जीता लेकिन अपनी चौथी जीत दर्ज करने में कामयाब रहा. इसके बावजूद पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज का दावा है कि इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया का यह सफर सुपर 8 में ही थम जाएगा और वह सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच पाएगी.
यह पूर्व तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर हैं, जो भारतीय बल्लेबाजी को कमजोर आंक रहे हैं. आमिर ने कहा कि ग्रुप स्टेज में भारत भले अजेय रहा लेकिन उसकी बल्लेबाज सभी मैचों में लड़खड़ाई है और सुपर 8 में मजबूत टीमों के सामने वह फंसेगा जरूर.
आमिर पाकिस्तान के एक यूट्यबू शो ‘हारना मना है’ में यह चर्चा कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने कहा के ग्रुप 1 से जो दो सेमीफाइनलिस्ट साउथ अफ्रीका और वेस्टइंडीज होंगे.जब उनसे पूछा गया कि आखिरी भारत क्यों नहीं आगे बढ़ेगा तो इसके जवाब में उन्होंने कहा, ‘अगर आप उनके मैच देखें तो सभी मैचों में उनकी बल्लेबाजी ढह गई. पाकिस्तान मैच को छोड़ दिया जाए तो. सुपर 8 के मैचों में दबाव और बढ़ जाएगा. जिस ढंग से साउथ अफ्रीका और वेस्टइंडीज की टीमें खेल रही हैं, वे किसी भी टीम को हरा सकती हैं.’
बता दें ग्रुप A में मौजूद भारतीय टीम सुपर 8 के ग्रुप 1 में पहुंची है. इस ग्रुप में सभी टीमें अभी तक टूर्नामेंट में अजेय बनी हुई हैं. वहीं ग्रुप 2 में मौजूद पाकिस्तान, श्रीलंका, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की टीमें पहुंची हैं. इन दोनों ग्रुप से टॉप 2 पर रहने वालीं 2-2 टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी.
