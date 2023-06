कोहली के पूर्व कोच को उम्मीद- WTC फाइनल में बड़ी पारी खेलेंगे विराट; जबरदस्त वापसी करेगी टीम इंडिया

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) के पूर्व कोच राजकुमार शर्मा (Rajkumar Sharma) को यकीन है कि वो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करेंगे. वैसे भारतीय फैंस भी कोहली की ओर से एक बड़ी पारी की उम्मीद कर रहे होंगे क्योंकि ऑस्ट्रेलिया टीम अपने दो शीर्ष क्रम बल्लेबाजों ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ की शतकीय पारियों की मदद से लगभग 500 रन तक का स्कोर खड़ा कर सकती है.

द ओवल में विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल के पहले दिन केवल तीन विकेट लेने वाले भारत ने दूसरे दिन गुरूवार के खेल के पहले सेशन में चार विकेट लेकर जोरदार वापसी की, जिसमें सेंचुरियन ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ के विकेट भी शामिल थे. ऑस्ट्रेलिया का स्कोर लंच के समय 109 ओवर में 422/7 पहुंच गया.