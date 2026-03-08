By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
कश्मीर से कन्याकुमारी तक जश्न में डूबा देश, भारत के विश्व चैंपियन बनते ही यूं नाच गा रहे हैं फैंस
India win T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को 96 रन से हराकर खिताब जीता. जीत के बाद मुंबई, दिल्ली, जयपुर, रायपुर और सिलीगुड़ी समेत पूरे देश में फैंस ने जश्न मनाया और तिरंगा लहराया.
टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को 96 रन से हराकर इतिहास रच दिया. जैसे ही भारत की जीत पक्की हुई, पूरे देश में जश्न का माहौल बन गया. कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लोग सड़कों पर उतर आए और एक-दूसरे को मिठाइयां खिलाकर खुशी मनाई. कई जगहों पर पटाखे फोड़े गए और तिरंगा लहराते हुए लोग नाचते-गाते नजर आए. क्रिकेट फैंस के लिए यह पल बेहद खास था, क्योंकि भारत ने लगातार दूसरी बार टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है.
#WATCH | Mumbai, Maharashtra | Indian Cricket fans dance and celebrate after the Men in Blue clinch the T20 World Cup, beating New Zealand by 96 runs. pic.twitter.com/V3fKOdA3Js
— ANI (@ANI) March 8, 2026
मुंबई और नागपुर में सड़कों पर उतरे फैंस
महाराष्ट्र के मुंबई और नागपुर में भारत की जीत के बाद भारी जश्न देखने को मिला. मुंबई में लोगों ने तिरंगा लेकर सड़कों पर नाचते हुए अपनी खुशी जाहिर की. वहीं नागपुर में भी हजारों फैंस ने पटाखे फोड़कर और ढोल-नगाड़ों के साथ टीम इंडिया की जीत का जश्न मनाया. लोग ‘भारत माता की जय’ और ‘टीम इंडिया जिंदाबाद’ के नारे लगाते नजर आए. कई जगहों पर क्रिकेट प्रेमियों ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी साझा की.
#WATCH | Delhi: Celebrations galore at India Gate, as India lifts the #ICCT20WorldCup trophy for the second consecutive time. pic.twitter.com/aoVtNj4yDH
— ANI (@ANI) March 8, 2026
दिल्ली में शशि थरूर ने जताई खुशी
भारत की इस ऐतिहासिक जीत पर दिल्ली में भी जश्न का माहौल रहा. कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने टीम इंडिया को बधाई देते हुए कहा कि वह इस जीत से बेहद खुश हैं. उन्होंने कहा कि भारत ने अपने घर में वर्ल्ड कप जीतकर शानदार उपलब्धि हासिल की है. थरूर ने खासतौर पर केरल के खिलाड़ी संजू सैमसन की पारी की तारीफ की और कहा कि उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करके सभी का दिल जीत लिया.
#WATCH | Rajasthan: Jaipur erupts into celebrations as India beat New Zealand to lift the #ICCT20WorldCup for the second consecutive time. pic.twitter.com/Kwq1mt1YbL
— ANI (@ANI) March 8, 2026
रायपुर और जयपुर में भी जश्न की लहर
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर और राजस्थान के जयपुर में भी भारत की जीत पर लोगों ने जमकर जश्न मनाया. रायपुर में फैंस बड़ी संख्या में सड़कों पर निकल आए और तिरंगा लहराते हुए खुशी मनाई. वहीं जयपुर में भी लोगों ने आतिशबाजी करके टीम इंडिया की जीत का स्वागत किया. क्रिकेट प्रेमियों ने कहा कि यह जीत पूरे देश के लिए गर्व का पल है और टीम इंडिया ने एक बार फिर दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है.
सिलीगुड़ी में आतिशबाजी से जगमगाया आसमान
पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में भी भारत की जीत के बाद आसमान रंग-बिरंगी आतिशबाजी से जगमगा उठा. लोगों ने देर रात तक जश्न मनाया और टीम इंडिया की जीत का उत्सव मनाया. एक फैन ने कहा कि भारत पहले भी विजेता था, आज भी विजेता है और आगे भी विजेता रहेगा. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी और खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन की हर तरफ तारीफ हो रही है. भारत की इस जीत ने पूरे देश को एक बार फिर गर्व और खुशी से भर दिया है.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Cricket Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें