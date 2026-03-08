  • Hindi
  • Cricket Hindi
  • India Wins T20 World Cup 2026 Beats New Zealand By 96 Runs Nationwide Celebrations Across India

कश्मीर से कन्याकुमारी तक जश्न में डूबा देश, भारत के विश्व चैंपियन बनते ही यूं नाच गा रहे हैं फैंस

India win T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को 96 रन से हराकर खिताब जीता. जीत के बाद मुंबई, दिल्ली, जयपुर, रायपुर और सिलीगुड़ी समेत पूरे देश में फैंस ने जश्न मनाया और तिरंगा लहराया.

Published date india.com Published: March 8, 2026 11:27 PM IST
email india.com By Rishabh Kumar email india.com twitter india.com
कश्मीर से कन्याकुमारी तक जश्न में डूबा देश, भारत के विश्व चैंपियन बनते ही यूं नाच गा रहे हैं फैंस

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को 96 रन से हराकर इतिहास रच दिया. जैसे ही भारत की जीत पक्की हुई, पूरे देश में जश्न का माहौल बन गया. कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लोग सड़कों पर उतर आए और एक-दूसरे को मिठाइयां खिलाकर खुशी मनाई. कई जगहों पर पटाखे फोड़े गए और तिरंगा लहराते हुए लोग नाचते-गाते नजर आए. क्रिकेट फैंस के लिए यह पल बेहद खास था, क्योंकि भारत ने लगातार दूसरी बार टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है.

मुंबई और नागपुर में सड़कों पर उतरे फैंस

महाराष्ट्र के मुंबई और नागपुर में भारत की जीत के बाद भारी जश्न देखने को मिला. मुंबई में लोगों ने तिरंगा लेकर सड़कों पर नाचते हुए अपनी खुशी जाहिर की. वहीं नागपुर में भी हजारों फैंस ने पटाखे फोड़कर और ढोल-नगाड़ों के साथ टीम इंडिया की जीत का जश्न मनाया. लोग ‘भारत माता की जय’ और ‘टीम इंडिया जिंदाबाद’ के नारे लगाते नजर आए. कई जगहों पर क्रिकेट प्रेमियों ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी साझा की.

दिल्ली में शशि थरूर ने जताई खुशी

भारत की इस ऐतिहासिक जीत पर दिल्ली में भी जश्न का माहौल रहा. कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने टीम इंडिया को बधाई देते हुए कहा कि वह इस जीत से बेहद खुश हैं. उन्होंने कहा कि भारत ने अपने घर में वर्ल्ड कप जीतकर शानदार उपलब्धि हासिल की है. थरूर ने खासतौर पर केरल के खिलाड़ी संजू सैमसन की पारी की तारीफ की और कहा कि उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करके सभी का दिल जीत लिया.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

रायपुर और जयपुर में भी जश्न की लहर

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर और राजस्थान के जयपुर में भी भारत की जीत पर लोगों ने जमकर जश्न मनाया. रायपुर में फैंस बड़ी संख्या में सड़कों पर निकल आए और तिरंगा लहराते हुए खुशी मनाई. वहीं जयपुर में भी लोगों ने आतिशबाजी करके टीम इंडिया की जीत का स्वागत किया. क्रिकेट प्रेमियों ने कहा कि यह जीत पूरे देश के लिए गर्व का पल है और टीम इंडिया ने एक बार फिर दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है.

सिलीगुड़ी में आतिशबाजी से जगमगाया आसमान

पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में भी भारत की जीत के बाद आसमान रंग-बिरंगी आतिशबाजी से जगमगा उठा. लोगों ने देर रात तक जश्न मनाया और टीम इंडिया की जीत का उत्सव मनाया. एक फैन ने कहा कि भारत पहले भी विजेता था, आज भी विजेता है और आगे भी विजेता रहेगा. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी और खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन की हर तरफ तारीफ हो रही है. भारत की इस जीत ने पूरे देश को एक बार फिर गर्व और खुशी से भर दिया है.

About the Author

Rishabh Kumar

Rishabh Kumar

ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Cricket Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.