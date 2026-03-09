Hindi Cricket Hindi

India Wins T20 World Cup 2026 Ms Dhoni Post Gautam Gambhir Bumrah Virat Kohli Post

धोनी का कोच गंभीर के लिए इंस्टा पोस्ट, इंडिया के चैंपियन बनने पर माही-विराट ने कुछ इस अंदाज में दी बधाई

T20 World Cup 2026 Final: भारतीय क्रिकेट टीम ने रविवार को इतिहास रचते हुए न्यूजीलैंड को 96 रनों से मात दी और तीसरी बार टी20 विश्व कप का खिताब अपने नाम किया.

IND Vs NZ T20 World Cup Final: अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रविवार 8 मार्च की वह शाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गई, जब भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को 96 रनों से धूल चटाकर अपना तीसरा टी20 विश्व कप खिताब जीता. लेकिन इस ऐतिहासिक जीत के जश्न के बीच, सोशल मीडिया पर एक ऐसी हलचल हुई जिसने क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीत लिया.

यह हलचल किसी और ने नहीं, बल्कि भारतीय क्रिकेट के कैप्टन कूल कहे जाने वाले महेंद्र सिंह धोनी ने पैदा की. धोनी, जो सोशल मीडिया से महीनों तक दूर रहने के लिए जाने जाते हैं, इस फाइनल मुकाबले के दौरान वीवीआईपी बॉक्स में रोहित शर्मा और बीसीसीआई सचिव जय शाह के साथ मैच का लुत्फ उठाते दिखे थे.

धोनी का वो पोस्ट जिसने इंटरनेट हिला दिया

जीत की घोषणा होते ही धोनी ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट साझा किया, जो देखते ही देखते वायरल हो गया. इस पोस्ट की सबसे खास बात थी मुख्य कोच गौतम गंभीर के लिए उनका संदेश. धोनी ने लिखा, “कोच साहब, आप पर मुस्कान बहुत अच्छी लगती है.” यह एक लाइन सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई.

दरअसल, गौतम गंभीर अपनी गंभीर और सख्त छवि के लिए मशहूर हैं. मैदान पर उन्हें शायद ही कभी मुस्कुराते देखा जाता है. धोनी की यह चुटकी उन अफवाहों को भी करारा जवाब थी, जो अक्सर यह दावा करती रही हैं कि इन दोनों दिग्गजों के बीच रिश्ते ठीक नहीं हैं. धोनी ने आगे लिखा कि अहमदाबाद में इतिहास बना है और पूरी टीम व सहयोगी स्टाफ को इस गौरवपूर्ण पल के लिए बहुत-बहुत बधाई.

बुमराह पर धोनी का ‘मजाकिया’ अंदाज

धोनी ने टीम की जीत के असली हीरो जसप्रीत बुमराह की भी जमकर तारीफ की, लेकिन अपने ही अनोखे अंदाज में. बुमराह ने फाइनल में घातक गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 15 रन देकर 4 विकेट चटकाए और कीवी टीम की कमर तोड़ दी थी. धोनी ने उनके लिए लिखा, “बुमराह के बारे में अगर कुछ न लिखूं तो ही बेहतर है. चैंपियन गेंदबाज.” उनके कहने का भाव स्पष्ट था कि बुमराह का प्रदर्शन इतना लाजवाब है कि उसके लिए शब्द कम पड़ जाएंगे.

View this post on Instagram A post shared by M S Dhoni (@mahi7781)

Add India.com as a Preferred Source

विराट कोहली ने क्या कहा?

पूर्व कप्तान विराट कोहली ने भी इस जीत पर बेहद भावनात्मक पोस्ट साझा किया. कोहली ने अपनी पोस्ट में तीन सितारे बनाए. इन सितारों का एक खास मतलब है, अब भारतीय टीम की जर्सी पर तीन सितारे नजर आएंगे, जो यह दर्शाते हैं कि भारत अब तीन बार (2007, 2024 और 2026) का टी20 विश्व चैंपियन है.

Champions ⭐️⭐️⭐️ Phenomenal win for Team India in Ahmedabad. Absolutely no match for the explosive cricket played by us throughout the tournament. Brilliant character shown by the boys to keep fighting in tough situations and become world champions once again. Congratulations to… — Virat Kohli (@imVkohli) March 8, 2026

कोहली ने लिखा कि पूरे टूर्नामेंट में खिलाड़ियों ने जिस तरह का विस्फोटक क्रिकेट खेला, उसका कोई मुकाबला नहीं था. उन्होंने टीम के जज्बे की सराहना करते हुए अंत में जय हिंद लिखकर करोड़ों भारतीयों का जोश बढ़ा दिया.

मैच का लेखा-जोखा

मैच की बात करें तो भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 255 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था. टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल जैसे बड़े मंच पर इतना बड़ा स्कोर बनाना अपने आप में एक रिकॉर्ड है.

256 रनों के पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम भारतीय गेंदबाजों, खासकर बुमराह के सामने टिक नहीं सकी. कीवी टीम ने संघर्ष तो किया, लेकिन पूरी टीम 19 ओवरों में 159 रन पर ही सिमट गई.

T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़े सभी ताजा अपडेट आप देख सकते हैं: https://www.india.com/hindi-news/icc-mens-t20-world-cup-2026/