भारत ने पाकिस्तान को 8 विकेट से हराया, राइजिंग स्टार्स एशिया कप में महिलाओं ने किया कमाल

भारतीय महिलाओं ने पाकिस्तानी टीम को राइजिंग स्टार्स एशिया कप में 8 विकेट से हरा दिया. टीम इंडिया ने पाकिस्तान को सिर्फ 93 रन पर ऑल आउट कर दिया था.

IND A vs PAK A Women’s Rising Stars Asia Cup: रविवार को भारत ने पाकिस्तान को पहली मात दी है. भारत ए टीम ने पाकिस्तान ए को दूसरे महिला राइजिंग स्टार्स एशिया कप के ग्रुप स्टेज मैच में 8 विकेट से हरा दिया. बैंकॉक के तेरेदथाई क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए मैच में भारतीय टीम ने आसान जीत हासिल की.

भारत ए की यह टूर्नामेंट में पहली जीत है. इससे पहले राधा यादव की कप्तानी वाली भारत ए की टीम को अपने पहले मैच में यूएई के हाथों हार का सामना करना पड़ा था. वहीं पाकिस्तान ए ने अपने पहले मैच में नेपाल को 30 रन से हराकर खाता खोला था.

पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. हालांकि यह फैसला उलटा पड़ गया. पाकिस्तान की टीम पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल पाई. पूरी टीम सिर्फ 18.5 ओवर में 93 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई. शवाल जुल्फिकार ने सबसे ज्यादा 23 रन की पारी खेली. साइमा थाओर, राधा यादव और प्रेमा रावत ने भारत के लिए दो-दो विकेट लिए. वहीं जिनतिमणि कालिता और मिन्नु मणि ने एक-एक विकेट लिया.

रनों का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही. हुमैरा काजी पहली ही गेंद पर आउट हो गईं. उन्हें पेसर वाहिदा अख्तर ने आउट किया. उनके आउट होने के बाद पाकिस्तानी खेमे में एक उम्मीद जागी थी. लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक कायम नहीं रही. और भारत ने जल्द ही मैच में वापसी की.

लेकिन अनुष्का शर्मा और वृंदा दिनेश ने मिलकर टीम को जीत के करीब पहुंचाने का काम किया. दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए 79 रन की पार्टनरशिप हुई. अनुष्का ने 24 और वृंदा ने नाबाद 55 रन बनाए. अनुष्का के आउट होने के बाद तेजल हसाब्निस (12*) की पारी के दम पर भारत ने 10.1 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया. पाकिस्तानी गेंदबाज भारतीय बैटिंग को रोक नहीं पाए. वृंदा ने अपनी पारी में 29 गेंदों का सामना किया और 12 चौके लगाए. वहीं अनुष्का ने 26 गेंदों की पारी में चार चौके लगाए. तेजल ने एक चौके और एक छक्का लगाया.

भारत की ओर से ज्यादातर रन वृंदा और अनुष्का ने ही बनाए. इस जीत के साथ ही भारत ग्रुप ए में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है. पाकिस्तान की टीम अब तीसरे स्थान पर खिसक गई है. इस लिस्ट में यूएई की टीम पहले पायदान पर पहुंच गई है. यूएई ने अपने दोनों मैच जीते हैं. हर ग्रुप की चोटी की दो टीमें सेमीफाइनल में खेंलेंगी.

भारत मल्होत्रा के पास डिजिटल मीडिया का 17 साल का अनुभव है. आईपीएल 2008 से करियर की विधिवत शुरुआत हुई. तब से कुछ ब्रेक के साथ आईपीएल और क्रिकेट ... और पढ़ें

