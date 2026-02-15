Hindi Cricket Hindi

India Women A Team Beats Pakistan A In Rising Stars Asia Cup By 8 Wickets Vrinda Dinesh Scored Half Century

भारत ने पाकिस्तान को 8 विकेट से हराया, राइजिंग स्टार्स एशिया कप में महिलाओं ने किया कमाल

भारतीय महिलाओं ने पाकिस्तानी टीम को राइजिंग स्टार्स एशिया कप में 8 विकेट से हरा दिया. टीम इंडिया ने पाकिस्तान को सिर्फ 93 रन पर ऑल आउट कर दिया था.

india-a-women

IND A vs PAK A Women’s Rising Stars Asia Cup: रविवार को भारत ने पाकिस्तान को पहली मात दी है. भारत ए टीम ने पाकिस्तान ए को दूसरे महिला राइजिंग स्टार्स एशिया कप के ग्रुप स्टेज मैच में 8 विकेट से हरा दिया. बैंकॉक के तेरेदथाई क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए मैच में भारतीय टीम ने आसान जीत हासिल की.

भारत ए की यह टूर्नामेंट में पहली जीत है. इससे पहले राधा यादव की कप्तानी वाली भारत ए की टीम को अपने पहले मैच में यूएई के हाथों हार का सामना करना पड़ा था. वहीं पाकिस्तान ए ने अपने पहले मैच में नेपाल को 30 रन से हराकर खाता खोला था.

पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. हालांकि यह फैसला उलटा पड़ गया. पाकिस्तान की टीम पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल पाई. पूरी टीम सिर्फ 18.5 ओवर में 93 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई. शवाल जुल्फिकार ने सबसे ज्यादा 23 रन की पारी खेली. साइमा थाओर, राधा यादव और प्रेमा रावत ने भारत के लिए दो-दो विकेट लिए. वहीं जिनतिमणि कालिता और मिन्नु मणि ने एक-एक विकेट लिया.

The bowling unit fired in unison to set the tone and the top order made no mistakes in the second half #DPWorldWomensAsiaCupRisingStars2026 #INDWvPAKW #ACC pic.twitter.com/FbflqmQgcL — AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) February 15, 2026

रनों का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही. हुमैरा काजी पहली ही गेंद पर आउट हो गईं. उन्हें पेसर वाहिदा अख्तर ने आउट किया. उनके आउट होने के बाद पाकिस्तानी खेमे में एक उम्मीद जागी थी. लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक कायम नहीं रही. और भारत ने जल्द ही मैच में वापसी की.

लेकिन अनुष्का शर्मा और वृंदा दिनेश ने मिलकर टीम को जीत के करीब पहुंचाने का काम किया. दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए 79 रन की पार्टनरशिप हुई. अनुष्का ने 24 और वृंदा ने नाबाद 55 रन बनाए. अनुष्का के आउट होने के बाद तेजल हसाब्निस (12*) की पारी के दम पर भारत ने 10.1 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया. पाकिस्तानी गेंदबाज भारतीय बैटिंग को रोक नहीं पाए. वृंदा ने अपनी पारी में 29 गेंदों का सामना किया और 12 चौके लगाए. वहीं अनुष्का ने 26 गेंदों की पारी में चार चौके लगाए. तेजल ने एक चौके और एक छक्का लगाया.

Add India.com as a Preferred Source

भारत की ओर से ज्यादातर रन वृंदा और अनुष्का ने ही बनाए. इस जीत के साथ ही भारत ग्रुप ए में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है. पाकिस्तान की टीम अब तीसरे स्थान पर खिसक गई है. इस लिस्ट में यूएई की टीम पहले पायदान पर पहुंच गई है. यूएई ने अपने दोनों मैच जीते हैं. हर ग्रुप की चोटी की दो टीमें सेमीफाइनल में खेंलेंगी.