India Women vs Australia Women, 1st T20I Live Streaming: जानें कब-कहां और कैसे देखें भारत-ऑस्ट्रेलिया टी20 मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग

India Women vs Australia Women Live Streaming: भारत दौरे पर आई ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम 5 मैचों की टी20 सीरीज से इस दौरे पर अपने अभियान की शुरुआत करेगी. हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) की अगुवाई वाली भारतीय टीम के लिए मजबूत बल्लेबाजी और गेंदबाजी क्रम वाली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत आसान नहीं होने वाली है. नियमित कप्तान मेग लैनिंग भारत दौरे पर टीम हिस्सा नहीं हैं और उनकी गैरमौजूदगी में एलिसा हीली टीम की कमान संभालने वाली है.

कप्तान हरमनप्रीत कौर का मानना है कि मौजूदा महिला टीम में विश्वास एक टीम के रूप में उनकी सबसे बड़ी ताकत है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घर में होने वाली सीरीज से हरमनप्रीत की टीम की आईसीसी महिला टी20 विश्व कप की तैयारी फिर से शुरू हो जाएगी, जिसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में 10-26 फरवरी तक होना है.

मौजूदा टी20 विश्व कप चैंपियन ऑस्ट्रेलिया पिछली बार 2018 में भारत आया था, जहां उसने वनडे सीरीज 3-0 से जीती थी और त्रिकोणीय सीरीज जीती थी जिसमें इंग्लैंड तीसरी टीम थी. हरमनप्रीत का मानना है कि सभी खिलाड़ियों को उनके प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया देने और उन्हें अपने विचार साझा करने से भी उन्हें मैदान पर एक बेहतर लीडर बनने में मदद मिली है.

ऑस्ट्रेलिया की कार्यवाहक कप्तान एलिसा हीली (Alyssa Healy) भारत के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज में अपनी टीम की अगुवाई करने को लेकर काफी उत्साहित हैं. हीली को भारतीय मैदान काफी रास आते हैं. उन्होंने चार साल पहले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपना पहला शतक भारत में ही बनाया था.