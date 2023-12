AUS-W vs IND-W 1st Test Day 1 Stumps: ऑस्ट्रेलियाई टीम 219 रन पर सिमटी, स्टंप्स तक भारतीय महिला टीम 98/1

मुंबई: पूजा वस्त्रकर (4-53) और स्नेह राणा (3-56) की शानदार गेंदबाजी से भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने एकमात्र टेस्ट के पहले दिन गुरुवार को वानखेड़े स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया (India Women vs Australia Women Test) को उसकी पहली पारी में 219 रन पर समेट दिया. इसके जवाब में भारत ने दिन का खेल खत्म होने तक 1 विकेट पर 98 रन का स्कोर बना लिया है. मेजबान टीम अभी ऑस्ट्रेलिया के स्कोर 121 रन पीछे है जबकि उसके नौ विकेट शेष है.

स्टंप्स के समय स्मृति मंधाना 49 गेंदों पर आठ चौकों की मदद से 43 और स्नेह राणा आठ गेंदों पर एक चौके के सहारे चार रन बनाकर नाबाद हैं. शेफाली वर्मा 59 गेंदों का सामना करने के बाद 40 रन बनाकर आउट हुईं. उन्होंने मंधाना के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 90 रनों की साझेदारी करके भारतीय टीम को शानदार शुरुआत दिलाई.

इससे पहले, ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी, जो 77.4 ओवर और 305 मिनट तक चली, ताहलिया मैकग्रा (56 गेंदों में 50 रन) के शानदार जवाबी आक्रामक अर्धशतक से आगे बढ़ी, जिन्होंने 52 गेंदों में महिला क्रिकेट में किसी ऑस्ट्रेलियाई द्वारा सबसे तेज टेस्ट अर्धशतक बनाया.

