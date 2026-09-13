W Asia CUP 2026: भारत ने 8वीं बार एशिया कप जीता , फाइनल में श्रीलंका को बुरी तरह हराया

IND vs SL Final: भारतीय महिला टीम ने फाइनल में श्रीलंका को हराकर 2026 एशिया कप जीता और आठवीं बार खिताब अपने नाम किया. शानदार प्रदर्शन के साथ भारत ने यह बड़ी जीत दर्ज.

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भारत ने 8वीं बार एशिया कप जीता (Image: X/BCCI)

IND vs SL Final: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2026 का खिताब अपने नाम कर लिया है. दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए फाइनल में भारत ने श्रीलंका को हराकर 8वीं बार ट्रॉफी जीती. हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 183 रन बनाए और श्रीलंका के सामने 184 रन का लक्ष्य रखा. जवाब में श्रीलंका की टीम 17.5 ओवर में 104 रन पर 8 विकेट गंवा चुकी थी. इसके साथ ही भारत ने खिताब पर कब्जा जमा लिया. अभी तक एशिया कप 10 बार खेला गया जिसमें से 8 खिताब भारत के नाम हैं.

शेफाली और स्मृति ने दिलाई शानदार शुरुआत

टॉस जीतकर भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. भारत को शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना ने शानदार शुरुआत दिलाई. दोनों ने पहले विकेट के लिए 129 रन की बड़ी साझेदारी की. शेफाली ने सिर्फ 39 गेंदों में 68 रन बनाए. उनकी पारी में 9 चौके और 2 छक्के शामिल रहे. वहीं स्मृति मंधाना ने भी 39 गेंदों पर 59 रन की तेज पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 3 छक्के शामिल थे. दोनों की बल्लेबाजी ने भारत को बड़े स्कोर की मजबूत नींव दी.

129 रन के बाद लड़खड़ाया भारत

शेफाली के आउट होने के बाद भारतीय पारी की रफ्तार थोड़ी कम हो गई. इसके बाद स्मृति मंधाना भी रन आउट होकर पवेलियन लौट गईं. बताया गया कि कप्तान हरमनप्रीत कौर के शॉट के बाद स्मृति रन लेने के लिए दौड़ीं, जबकि कौर ने रन के लिए मना किया था. इसके बाद हरमनप्रीत कौर ने 14 रन, ऋचा घोष ने 17 रन, दीप्ति शर्मा ने 5 रन और भारती फुलमाली ने 2 रन बनाए. आखिर में जी कमलिनी ने सिर्फ 5 गेंदों में 15 रन बनाकर भारत को 183 रन तक पहुंचाया.

श्रीलंका की पारी पर भारतीय गेंदबाज भारी

184 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका की शुरुआत अच्छी नहीं रही. टीम ने शुरुआती विकेट जल्दी गंवा दिया, लेकिन कप्तान चमारी अथापथु ने पारी संभालने की कोशिश की. उन्होंने तेजी से रन बनाए और भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की. हालांकि, दीप्ति शर्मा ने अहम मौके पर अथापथु को आउट कर भारत को बड़ी सफलता दिलाई. इसके बाद दीप्ति ने एक ही ओवर में दो विकेट लेकर श्रीलंका की वापसी की उम्मीदों को बड़ा झटका दिया. श्री चरणी ने भी अहम विकेट लेकर भारत की पकड़ मजबूत कर दी.

2024 की हार का हिसाब भी हुआ पूरा

भारत और श्रीलंका दोनों ही इस टूर्नामेंट में अब तक अपराजेय रहे थे. भारत ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी, जबकि श्रीलंका ने पाकिस्तान को रोमांचक मुकाबले में मात दी थी. इससे पहले 2024 के एशिया कप फाइनल में श्रीलंका ने भारत को हराकर खिताब जीता था. उस मैच में श्रीलंका ने 165 रन का लक्ष्य हासिल किया था. अब 2026 के फाइनल में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 8वीं बार एशिया कप की ट्रॉफी जीत ली और पिछली हार का बदला भी ले लिया.