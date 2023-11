IND vs AUS: दूसरे T20I के लिए त्रिवेंद्रम पहुंचे टीम इंडिया के खिलाड़ी, देखें VIDEO

विशाखापत्तनम में एक रोमांचक T20 मैच के बाद भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीमें 26 नवंबर को ग्रीनफील्ड स्टेडियम में होने वाले पांच मैचों की सीरीज के दूसरे T20 मैच के लिए केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम पहुंच गई हैं. केरल क्रिकेट एसोसिएशन के अनुसार, दोनों टीमें शनिवार को मैच वेन्यू कार्यावट्टम में स्पोर्ट्स हब पर अभ्यास करेंगी.

भारत के कार्यवाहक कप्तान सूर्यकुमार यादव, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया पर भारत की आखिरी ओवर में दो विकेट की जीत में 80 रन की सनसनीखेज पारी खेली, को शुक्रवार शाम को अपने साथियों के साथ चेक इन करते देखा गया. इस बीच मैथ्यू वेड की अगुवाई वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम भी केरल की राजधानी पहुंच चुकी है.

✈️ Touchdown Trivandrum!#TeamIndia are here for the 2⃣nd #INDvAUS T20I 👌👌@IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/dQT4scn38w

— BCCI (@BCCI) November 24, 2023