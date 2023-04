टि्वटर तूने क्या किया! सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, एमएस धोनी समेत दिग्गज खिलाड़ियों का ब्लू टिक गायब

Twitter Blue Tick Removal Issue: माइक्रोब्लॉगिंग वेबसाइट टि्वटर ने गुरुवार-शुक्रवार की मध्यरात्रि कई नामचीन हस्तियों के टि्वटर हैंडल से ब्लू टिक की सुविधा गायब कर दी है. यह ब्लू टिक देश-दुनिया की हस्तियों के रियल अकाउंट की पहचान था लेकिन अब टि्वटर ने इसके लिए चार्ज शुरु किया है और अब तक जिन भी हस्तियों ने ब्लू टिक जारी रखने के लिए भुगतान करने की नई सुविधा को नहीं अपनाया है, टि्वटर ने उन पर कार्रवाई शुरू कर दी है.

इस मुहिम के बाद खेल जगत की नामचीन हस्तियां जैसे- सचिन तेंदुलकर, वीरेंदर सहवाग, विराट कोहली, एमएस धोनी, रोहित शर्मा, पहलवान बजरंग पूनिया, बॉक्सर एमसी मैरी कॉम, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा, बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु समेत तमाम खेल हस्तियों के अकाउंट से भी ब्लू टिक गायब कर दिया.

टि्वटर ने भारतीय समयानुसार गुरुवार दोपहर को ही एक ट्वीट जारी कर इस बारे में जानकारी दी थी. उसने बताया था- कल, 20/4 से हम लीगेसी वैरीफाइड चेक मार्क (ब्लू टिक) हटा रहे हैं. टि्वटर पर सत्यापित (वेरीफाइड) रहने के लिए, निजी अकाउंट के लिए टि्वटर ब्लू की सुविधा के लिए यहां (खास लिंक) क्लिक करें, जबकि संगठन नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें.’