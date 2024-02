इंग्लैंड के गेंदबाजी अटैक से निपटने के लिए भारतीय टीम ने बनाया प्लान; केएस भरत ने किया खुलासा

दूसरे टेस्ट मैच से पहले विकेटकीपर केएस भरत (KS Bharat) ने गुरुवार को भारतीय बल्लेबाजों ने इंग्लैंड के आक्रामक रवैये से निपटने के लिए जरूरत पड़ने पर स्वीप शॉट लगाना की योजना शामिल है. हैदराबाद टेस्ट में इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ 28 रन से जीत दर्ज कर सीरीज में 1-0 से बढ़त बनाई है.

ओली पोप की अगुआई में इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने स्वीप और रिवर्स स्वीप शॉट खेलकर भारतीय स्पिनरों का आराम से सामना किया. शुक्रवार से शुरू होने वाले टेस्ट में उनके इसी जज्बे से खेलना जारी रखने की उम्मीद है.

भरत ने मैच एक दिन पहले हुई प्रेस कांफ्रेंस में कहा, ‘‘वे काफी अच्छा खेले. श्रेय उनको दिया जाना चाहिए. ओली पोप ने वास्तव में काफी अच्छे शॉट खेले.’’

It’s a proud moment to be playing in front of your home crowd.

Proud and focused @KonaBharat is geared up for the 2nd #INDvENG Test in Visakhapatnam #TeamIndia | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/2eUkG5vDSN

— BCCI (@BCCI) February 1, 2024