सुनील गावस्कर बोले- ओवरकॉन्फिडेंस में है टीम इंडिया, ईगो छोड़कर हालात के मुताबिक खेलना सीखे

188 रनों के चुनौतीपूर्ण टारगेट का पीछा करने उतरी भारतयी टीम अपने विकेट लगातार गंवाती जा रही थी और बल्लेबाज हालात की परवाह किए बगैर सिर्फ चौके-छक्के जड़ने के चक्कर में ही आउट होते चले गए.

Sunil Gavaskar Warns Overconfident Indian Batters to Leave Their Ego and  Play According To Situation: दुनिया के महान टेस्ट बल्लेबाज सुनील गावस्कर (Sunil Gavaskar) ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत की करारी हार पर कहा है कि भारतीय खिलाड़ियों को अपना अहं (ईगो) त्यागकर खेलना होगा. उन्होंने यह भी माना कि यह टीम ओवरकॉन्फिडेंस (अति-आत्विश्वास) के साथ मैदान पर उतर रही है, जिसका खामियाजा यहां हार के रूप में भुगतना पड़ा. गावस्कर ने सलाह दी कि उन्हें अपना यह रवैया छोड़कर हर गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजने के बजाए परिस्थितियों के अनुसार खेलना होगा.

बता दें रविवार को भारत को साउथ अफ्रीका के खिलाफ बल्लेबाजों की नाकामी के कारण सुपर 8 के महत्वपूर्ण मैच में 76 रन की करारी हार का सामना करना पड़ा. मैच के बाद भारतीय टीम के खेल की समीक्षा कर रहे लिटिल मास्टर ने जिओ स्टार से कहा, ‘भारतीय बल्लेबाजों को ब्रेविस और मिलर की पार्टनरशिप से सीख लेकर इस तरह का दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत थी. भारतीय बल्लेबाजों ने ऐसा नहीं किया. वे ओवर-कॉन्फिडेंस के साथ उतरे और हर गेंद पर बल्ला चलाते गए और विकेट गंवाते गए. साउथ अफ्रीका खेल के हर विभाग में भारत से अव्वल साबित हुआ.’

साउथ अफ्रीका की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी और एक समय उसका स्कोर 20 रन पर तीन विकेट था. लेकिन इसके बाद डेविड मिलर और डेवाल्ड ब्रेविस ने 97 रनों की साझेदारी की, जिससे उसने 20 ओवर की समाप्ति तक 7 विकेट पर 187 रन बना लिए. इसके जवाब में भारतीय टीम 18.5 ओवर में 111 रन पर ऑल आउट हो गई.

गावस्कर ने कहा, ‘भारत ने साउथ अफ्रीका से कोई सबक नहीं लिया. भारतीय बल्लेबाज क्रीज पर उतर कर हर गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे. टी20 क्रिकेट ऐसे नहीं खेला जाता.’

उन्होंने कहा, ‘आपको विपक्षी टीम से सीख लेनी चाहिए थी. अगर उन्होंने इस तरह की मुश्किल पिच पर अच्छा स्कोर किया है तो आपको अपनी ईगो त्यागकर उनकी पारी का विश्लेषण करना चाहिए था और परिस्थितियों के अनुसार बल्लेबाजी करनी चाहिए थी.’

भारत ने भी पावरप्ले के भीतर अपने टॉप 3 बल्लेबाजों ईशान किशन (0), अभिषेक शर्मा (15) और तिलक वर्मा (1) के विकेट गंवा दिए थे. गावस्कर ने कहा, ‘तिलक वर्मा बेहद चतुर बल्लेबाज हैं लेकिन इस मैच में उनके खेलने के तरीके से मैं निराश था. तिलक को क्रीज पर कुछ समय बिताना चाहिए था. उन्हें साझेदारी निभाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए था.’

भारत का अगला मुकाबला जिम्बॉब्वे से होगा और गावस्कर ने कहा कि वह अक्षर पटेल को अंतिम एकादश में देखना चाहते हैं. भारत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ अक्षर पटेल की जगह वॉशिंगटन सुंदर को मौका दिया.

गावस्कर ने कहा, ‘जिम्बॉब्वे की टीम में बाएं हाथ के बल्लेबाजों की कमी है और इसलिए मैं चाहूंगा कि अक्षर पटेल की अंतिम एकादश में वापसी हों. आप उन्हें अर्शदीप सिंह की जगह टीम में शामिल कर सकते हैं. लेकिन अर्शदीप ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ अच्छी गेंदबाजी की और ऐसे में वॉशिंगटन को बाहर बैठना पड़ेगा.’

