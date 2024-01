सीरीज में वापसी करनी है तो भारतीय गेंदबाजों को ढूंढना होगा स्वीप और रिवर्स स्वीप जैसे शॉट्स से निपटने का तरीका: कोच राहुल द्रविड़

इंग्लैंड के खिलाफ हैदराबाद टेस्ट में 28 रन से मिली हार के बाद भारतीय कोच राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) ने कहा कि सीरीज में वापसी के लिए उनके गेंदबाजों को इंग्लिश बल्लेबाजों के स्वीप और रिवर्स स्वीप जैसे शॉट से निपटने का तरीका ढूंढना होगा.

इंग्लिश बल्लेबाज ऑली पोप (Ollie Pope) ने भारतीय स्पिनरों के खिलाफ स्वीप, रिवर्स स्वीप और रिवर्स स्कूप जैसे शॉट लगा कर इंग्लैंड की ‘बैजबॉल’ क्रिकेट को जारी रखते हुए 196 रन की यादगार पारी खेली. वह दोहरा शतक लगाने से चूक गये लेकिन उनकी शानदार बल्लेबाजी से टीम ने पहली पारी में 190 से पिछड़ने के बाद बावजूद यादगार जीत दर्ज की.

भारत इससे पहले सिर्फ एक बार पहली पारी में इस तरह की बढ़त हासिल करने के बाद हारा है. भारत को 2015 में गॉल में श्रीलंका ने पहली पारी में 192 रन से पिछड़ने के बाद हराया था.

द्रविड़ ने मैच के बाद कहा, “हमें उसका (बैजबॉल) मुकाबला करना होगा. मैंने निश्चित रूप से उस स्तर के गेंदबाजों के खिलाफ लंबे समय तक ऐसा (स्वीप, रिवर्स स्वीप खेलना) होते नहीं देखा है.’’

भारतीय कोच ने कहा, ‘‘हमने पहले भी खिलाड़ियों को ऐसा प्रयास करते और कुछ असाधारण पारियां खेलते देखा है लेकिन इतनी कम गलतियों और इतनी सफलतापूर्वक (स्पिनरों को) खेलने में सक्षम होना, मैंने शायद ऐसा नहीं देखा है.’’

Ollie Pope’s long stride for the front-foot defence…going deep inside the crease but staying low to score off the back-foot. And the execution of the sweep shots…both orthodox and reverse. This innings will go down as one of the best innings by an overseas batter on Indian…

— Aakash Chopra (@cricketaakash) January 27, 2024