Asia Cup: भारतीय महिला टीम ने फाइनल में मारी एंट्री, पाकिस्तान से हो सकती है खिताबी भिड़ंत

भारत की महिला ए टीम ने हांगकांग में जारी ACC महिला इमर्जिंग एशिया कप 2023 (Asia Cup) के फाइनल में जगह बना ली है. भारत को अपना सेमीफाइनल मुकाबला मंगलवार को श्रीलंका के खिलाफ खेलना था. लेकिन बारिश के कारण मैच नहीं हो पाया और भारतीय टीम ने फाइनल का टिकट कटा लिया. रिजर्व डे पर भी मैच नहीं होने के बाद प्वाइंट्स टेबल के आधार पर भारत ने खिताबी मुकाबले में प्रवेश कर लिया.

फाइनल में पाकिस्तान से हो सकती है टक्कर

टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल पाकिस्तान और बांग्लादेश (PAW vs BANW) के बीच 20 जून को खेला जाएगा. इस मैच के विजेता टीम का सामना फाइनल में भारत से होगा. फाइनल 21 जून को होगा. भारत को इस टूर्नामेंट के ग्रुप A में रखा गया है. जिसमें पाकिस्तान, नेपाल हांगकांग की टीमें शामिल है. पूरे ग्रुप में भारतीय टीम का दबदबा देखने को मिला. भारत को 3 में से 2 जीत नसीब हुई है. इस तरह टीम ने अंक तालिका में चार अकों बेहतर रन रेट के साथ फाइनल में जगह बना ली.