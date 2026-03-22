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लाइन पर आया बांग्लादेश! भारत के साथ क्रिकेट मैच खेलने के लिए बेताब, 3 वनडे और 3 टी20 के लिए ये रहा टीम इंडिया का कार्यक्रम
बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने सितंबर 2026 में होने वाला आयरलैंड स्थगित कर दिया है. बांग्लादेश इस साल अगस्त-सितंबर में भारतीय क्रिकेट टीम की मेजबानी करने की योजना बना रहा है.
India vs Bangladesh: पिछले एक साल से भारत और बांग्लादेश के संबंध उतार-चढ़ाव वाले रहे हैं. दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण राजनीतिक संबंधों का असर क्रिकेट पर भी पड़ा है. बांग्लादेश ने इस साल भारत में हुए टी-20 विश्वकप में हिस्सा लेने से इंकार कर दिया था. इस वजह से आईसीसी ने बांग्लादेश को पूरे टूर्नामेंट से ही बाहर कर दिया था. लेकिन, अब लगता है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को अपनी गलती का एहसास हो गया है. शायद, यही कारण है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने सितंबर 2026 में होने वाला आयरलैंड स्थगित कर दिया है.
भारत की मेजबानी करेगा बांग्लादेश!
बांग्लादेश इस साल अगस्त-सितंबर में भारतीय क्रिकेट टीम की मेजबानी करने की योजना बना रहा है. समाचार एजेंसी IANS ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के एक अधिकारी के हवाले से बताया है कि जब भारत के साथ होने वाली सीरीज को 2025 से शिफ्ट कर सितंबर 2026 में किया गया था. उसी समय क्रिकेट आयरलैंड से नई तारीख देने का अनुरोध किया गया था. तब आयरलैंड क्रिकेट बोर्ड ने 2026 में दौरे को रीशेड्यूल करने में असमर्थता जताई थी. इसके बाद दोनों बोर्ड आपसी सहमति से सीरीज को टालने पर सहमत हुए. अब बांग्लादेश का आयरलैंड दौरा 2027 में किसी समय आयोजित किया जा सकता है.
कब बांग्लादेश का दौरा करेगी टीम इंडिया?
पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक भारतीय क्रिकेट टीम 3 वनडे और 3 टी20 मैचों की सीरीज के लिए 28 अगस्त 2026 को बांग्लादेश पहुंचेगी. पहला वनडे मैच 1 सितंबर को, दूसरा वनडे मैच 3 सितंबर को और तीसरा वनडे मैच 6 सितंबर को खेला जाएगा. टी-20 मैच 9, 12 और 13 सितंबर को खेले जाएंगे.
विश्वकप 2027 पर है बांग्लादेश की नजर
बता दें कि बांग्लादेश ने हाल ही में पाकिस्तान को अपने घर में वनडे सीरीज में 2-1 से हराया है. सीरीज जीतने के बाद बांग्लादेश आईसीसी की वनडे रैंकिंग में नौवें स्थान पर पहुंच गया है. टीम के 79 रेटिंग पॉइंट हैं और वह दसवें स्थान पर मौजूद वेस्टइंडीज से आगे है. अब बांग्लादेश का ध्यान वनडे विश्व कप 2027 के लिए क्वालिफाई करने पर है. विश्व कप में सीधे क्वालिफाई करने के लिए बांग्लादेश को 31 मार्च 2027 तक टॉप-8 में जगह बनानी होगी. अगर टीम ऐसा नहीं कर पाती तो उसे क्वालिफाइंग टूर्नामेंट खेलना पड़ेगा.
भारत का रुख स्पष्ट नहीं…
बांग्लादेश दौरे के पर भारतीय क्रिकेट टीम जाएगी या नहीं, इसे लेकर अभी तक बीसीसीआई ने कुछ स्पष्ट नहीं किया है. इस पर फिलहाल निश्चितता के साथ कुछ भी नहीं कहा जा सकता. अगर भारत का दौरा किसी कारण से टलता है तो, बांग्लादेश के पास क्वालिफिकेशन डेडलाइन से पहले सीमित वनडे मैच ही बचेंगे. ऐसे में बांग्लादेश के लिए सीधे विश्व कप में एंट्री पाना मुश्किल हो सकता है.
(IANS इनपुट के साथ)
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