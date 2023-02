भारत में फिटनेस बढ़ाने वाले इंजेक्शन लेते हैं खिलाड़ी, स्टार खिलाड़ी भी कर रहे खिलवाड़: चेतन शर्मा

टीम इंडिया के चीफ सिलेक्टर चेतन शर्मा (Chetan Sharma) ने सनसनी खेज खुलासा किया है. उन्होंने कहा कि भारतीय टीम में कई खिलाड़ी ऐसे इंजेक्शनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो एंटी डोपिंग टेस्ट में भी पकड़ में नहीं आते. यानी डोपिंग एजेसी नाडा और वाडा भी इन खिलाड़ियों की डोपिंग नहीं पकड़ पा रही है. चेतन शर्मा ने यह खुलासा हमारे सहयोगी चैनल जी न्यूज के स्टिंग ऑपरेशन में किया.

उन्होंने कहा कि जो खिलाड़ी 80 से 85 फीसदी फिट होते हैं और इस आधार पर वे टीम इंडिया में खेलने के लिए फिटनेस टेस्ट पास नहीं कर सकते तो वे इंजेक्शन का सहारा लेकर फिटनेस टेस्ट पास कर जाते हैं.

ये खिलाड़ी भारतीय टीम में खेलने के लालच में अनफिट होने के बावजूद फिटनेस टेस्ट से पहले ऐसे इंजेक्शन लेते हैं, जिससे उनकी शारीरिक क्षमताएं बढ़ती हैं और डोपिंग टेस्ट में भी पकड़ में नहीं आती. इन खास तरह के इंजेक्शन के दम पर वे ये फिटनेस टेस्ट पास कर लेते हैं. भारतीय टीम इतना कॉम्पिटीशन है कि कोई भी खिलाड़ी अब अपनी जगह नहीं छोड़ना चाहता. ऐसे में वे अपनी छोटी-मोटी चोटों को छिपाने की कोशिश करते हैं.