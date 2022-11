पूर्व पीएम इमरान खान को लगी गोली, तो फैन्स ने एशिया कप पर पाक को घेरा, बोले- यहां नहीं होगा टूर्नामेंट

गुरुवार को पाकिस्तान के वजीराबाद में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को एक हमलावर ने गोली मारकर घायल कर दिया. इसके बाद पाकिस्तान अपनी सुरक्षा-व्यवस्था को लेकर फिर चर्चा में है.

इमरान खान @AFP

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) पर गुरुवार को एक जानलेवा हमला हुआ, जिसमें वह बाल बाल बच गए. हालांकि इमरान खान की टांग में गोली लगी है और उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया. पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर इमरान खान ने हाल ही में पीएम पद से इस्तीफा दिया था इसके बाद वह देश में एक विशाल विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं.

पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर और उसके वर्ल्ड कप विजेता कप्तान इमरान खान अपनी राजनीतिक पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के तहत इस विरोध मार्च का नेतृत्व कर रहे हैं. अपने हाथ से सत्ता जाने के बाद उन्होंने सत्ता वापसी के प्रयास तेज किए हैं. इस कड़ी में ही यह विरोध मार्च हो रहा था, जिसे इस्लामाबाद तक जाना है.

इस कड़ी में उनका यह मार्च गुरुवार को गुजरावालां के वजीराबाद पहुंचा, जहां एक रैली को संबोधित करते हुए एक हमलावर ने उन्हें गोली मार दी. हमलावर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है.

इस बीच पाकिस्तान में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट और सुरक्षा एक बार फिर चर्चा में आ गई है. सोशल मीडिया पर फैन्स ने पाकिस्तान की सुरक्षा-व्यवस्था को खूब लताड़ा है.

भारतीय फैन्स ने कहा कि जिस देश में वहां का पूर्व प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं है वहां भला इंटरनेशनल क्रिकेट कैसे सुरक्षित हो सकती है और इन कठिन हालात में इस देश में एशिया कप का आयोजन करना असंभव है.

देखें- ये ट्वीट

Sorry, after incident of #ImranKhan

In my opinion Indian cricket team should not to travel Pakistan for #AsiaCup2023 Whats your? — Aniket Anjan 🇮🇳🇮🇳 (@AnjanAniket) November 3, 2022

And they want Asia Cup to be held in pakistan 😑 #AsiaCup2023 #T20WorldCup https://t.co/oDkrwFVRx0 — Rohit & Kohli FC (Pakistan🇵🇰) (@Rohit45fanPak) November 3, 2022

Even an ex-PM is not safe in #Pakistan .

Yet they want to host the Asia Cup. ICC should not allow international matches to be held in Pakistan.#AsiaCup2023 #Cricket https://t.co/j4cr53OhUH — kannan g santhosh (@_kannan) November 3, 2022

#ImranKhan

Even Pakistanis don't have life security in Pakistan .How can they provide to others #asiacup2023 pic.twitter.com/f5QPJSQFKE — Shivaraj Bande (@shivaraj_bande) November 3, 2022

हालांकि बीसीसीआई के सचिव और एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC)के अध्यक्ष जय शाह ने बहुत पहले ही साफ कर दिया था कि इस बार का एशिया पाकिस्तान में आयोजित नहीं होगा.

उन्होंने कहा था- इस टूर्नामेंट का आयोजन किसी तटस्थ स्थान पर होगा क्योंकि भारतीय टीम पाकिस्तान का दौरा नहीं करेगी. तब पाकिस्तान में जय शाह की इस टिप्पणी का काफी विरोध हुआ था. लेकिन गुरुवार को इमरान पर हुए हमले के बाद एशिया कप फिर चर्चा में है.