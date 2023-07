IND vs WI: वेस्टइंडीज पहुंची टीम इंडिया, बारबाडोस में बीच वॉलीबॉल खेलकर खिलाड़ियों ने शुरू किया वॉर्मअप, VIDEO

टीम इंडिया अपने एक महीने लंबे दौरे के लिए वेस्टइंडीज पहुंच गई है. यहां वह 12 जुलाई से 2 टेस्ट मैचों की सीरीज की शुरुआत करेगी. यह सीरीज दोनों टीमों के लिए वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप (ICC WTC 2023-25) के नए चक्र में उसके अभियान की शुरुआत होगी. भारतीय टीम के WTC फाइनल के पहले दो फाइनल में पहुंचने में कामयाब रही है. लेकिन वह अभी तक एक भी बार यह खिताब अपने नाम नहीं कर पाई है.

एक बार फिर वह तीसरी बार इस फाइनल में खेलने का लक्ष्य लेकर अपने अभियान की शुरुआत करेगी. इस बीच टीम इंडिया इस सीरीज के लिए कैरेबियाई देश बारबाडोस में पहुंच गई है. भारतीय टीम ने यहां अपनी जेट लेग की थकान उतारने के लिए बारबाडोस के बीच पर मस्ती करने को चुना और खिलाड़ियों ने यहां बीच वॉलीबॉल खेलकर जमकर लुत्फ उठाया.

बीसीसीआई ने अपने टि्वटर हैंडल पर एक वीडियो जारी किया है, जिसमें स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और भारतीय टीम के कोच राहुल द्रविड़ बाकी खिलाड़ियों के साथ वॉलीबॉल खेलते नजर आ रहे हैं. 1 मिनट 46 सेकंड के इस वीडियो में फ्लाइट से लेकर होटल तक के सीन फिल्माए गए हैं और इसके बाद बीच पर खिलाड़ियों के वॉलीबॉल खेलने के सीन शूट किए हैं.