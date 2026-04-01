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Indian Team Will Play Three Match T20 Series Against Zimbabwe In July

इंग्लैंड सीरीज के बाद जिम्बाब्वे का दौरा करेगी टीम इंडिया, खेलेगी इतने मैचों की टी-20 सीरीज

जिम्बाब्वे क्रिकेट ने बुधवार को बताया कि भारतीय क्रिकेट टीम जुलाई में जिम्बाब्वे का दौरा करेगी. मैच 23, 25, और 26 जुलाई को हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले जाएंगे.

भारतीय क्रिकेट टीम जुलाई में जिम्बाब्वे के साथ तीन टी20 मैचों की सीरीज खेलेगी. जिम्बाब्वे क्रिकेट ने बुधवार को बताया कि भारतीय क्रिकेट टीम जुलाई में जिम्बाब्वे का दौरा करेगी. मैच 23, 25, और 26 जुलाई को हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले जाएंगे. सभी मैच भारतीय समयानुसार शाम 4:30 बजे शुरू होंगे. इंडिया आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज खेलने के बाद जिम्बाब्वे पहुंचेगा. जिम्बाब्वे टी20 विश्व कप 2026 में किए अपने बेहतरीन प्रदर्शन को इस सीरीज के दौरान जारी रखना चाहेगी.

खिलाड़ियों के लिए शानदार मौका

जिम्बाब्वे क्रिकेट के प्रबंध निदेशक गिवमोर माकोनी ने कहा: “भारत के खिलाफ मैच हमेशा बहुत उत्साह पैदा करते हैं, और यह हमारे खिलाड़ियों के लिए विश्व चैंपियन के खिलाफ अपने घरेलू मैदान पर खुद को टेस्ट करने का एक शानदार मौका है. उन्होंने कहा, “आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप में हमारे शानदार प्रदर्शन के बाद, यह सीरीज हमें मोमेंटम बनाने और इंटरनेशनल क्रिकेट में एक प्रतिस्पर्धी ताकत के तौर पर आगे बढ़ने के लिए एक मजबूत प्लेटफॉर्म देती है.”

टीम इंडिया के आने से खुशी

माकोनी ने जिम्बाब्वे के लंबे समय के बाद द्विपक्षीय सीरीज के लिए इंडिया टूर पर वापस आने पर खुशी जताई. जिम्बाब्वे के लिए दो दशक से ज्यादा समय के बाद द्विपक्षीय वनडे सीरीज के लिए फिर से इंडिया टूर पर आना एक लैंडमार्क मोमेंट है. भारत दुनिया के क्रिकेट के सबसे अच्छे डेस्टिनेशन में से एक है, और यह टूर हमारे खिलाड़ियों के लिए सम्मान का मौका है.

रिश्ते होंगे मजबूत

उन्होंने आगे कहा: “हम कॉम्पिटिटिव और हाई-क्वालिटी क्रिकेट का इंतजार कर रहे हैं, और हमें विश्वास है कि दोनों क्रिकेट खेलने वाले देशों के बीच रिश्ते और मजबूत होंगे.” बीसीसीआई ने पहले अनाउंस किया था कि जिम्बाब्वे जनवरी 2027 में तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारत आएगी. मार्च 2002 के बाद जिम्बाब्वे का यह पहला द्विपक्षीय सीरीज दौरा होगा. तीन मैच कोलकाता, हैदराबाद और मुंबई में 3, 6 और 9 जनवरी को खेले जाएंगे. (इनपुट्स: आईएएनएस)