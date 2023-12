इंग्लैंड के खिलाफ टी20 और दो टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय महिला टीम का ऐलान ; कई नए चेहरों को मिला मौका

बीसीसीआई ने शुक्रवार को इंग्लैंड क्रिकेट टीम के भारत दौरे पर होने वाली टी20 और टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय महिला टीम का ऐलान किया. हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) की अगुवाई में तीन मैचों की टी20 सीरीज के लिए 16 सदस्यीय स्क्वाड चुना गया है. वहीं एकमात्र टेस्ट मैच के लिए कौर की अगुवाई में 16 सदस्यीय टीम ही चुनी गई है.

India’s squad for 3 T20Is against England: H Kaur (C), S Mandhana (VC), J Rodrigues, Shafali Verma, Deepti Sharma, Y Bhatia (wk), Richa Ghosh (wk), Amanjot Kaur, Shreyanka Patil, Mannat Kashyap, Saika Ishaque, Renuka Thakur, Titas Sadhu, P Vastrakar, Kanika Ahuja, Minnu Mani.

