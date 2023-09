कोलंबो: मोहम्मद सिराज ने रफ्तार की धार और स्विंग की जादूगरी दिखाई. श्रीलंका के खिलाफ एशिया कप 2023 के फाइनल में श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी तो भारतीय कप्तान रोहित शर्मा थोड़ा निराश दिखे. यह विकेट ताजा था. बल्लेबाजी के लिए मुफीद माना जा रहा था. तभी रोहित भी पहले बल्लेबाजी ही करना चाहते थे. लेकिन बारिश के चलते खेल समय से शुरू नहीं हुआ. और जब शुरू हुआ तो ऐसा लगा कि टॉस हारना रोहित के लिए अच्छा ही रहा. जसप्रीत बुमराह ने पहले ही ओवर में कुसल परेरा को चलता किया. और उसके बाद सिराज कोलंबो के सरताज बने.

उनकी गेंदबाजी में सटीकता थी. स्पीड थी और साथ ही बल्लेबाजों को चलता करने की काबिलियत भी. तेज रफ्तार से स्विंग होती गेंदबाजी के सामने श्रीलंकाई बल्लेबाज लाचार दिखे. असहाय से कुछ न कर पाने की स्थिति में. गेंद टप्पा खाकर बाहर निकलती और लंकाई बल्लेबाज उसमें बल्ला अड़ा बैठते. अपने दूसरे ही ओवर में सिराज ने चार विकेट लेकर श्रीलंका को ऐसा पस्त किया कि वह इससे उबर ही नहीं पाई. 12 रन पर पांच विकेट गंवाने वाली मेजबान टीम सिर्फ 50 के कुल स्कोर पर ऑल आउट हो गई. सिराज ने छह, हार्दिक पंड्या ने तीन बल्लेबाजों को पविलियन की राह दिखाई. सिराज की खासियत रही कि वह गेंद आगे फेंकते रहे. यहां खतरा था लेकिन उन्होंने जोखिम उठाया. लेकिन स्विंग होती गेंदबाजी के सवाल को लंकाई बल्लेबाज हल नहीं कर पाए.

भारत के सामने सिर्फ 51 रन का लक्ष्य था. भारत के लिए इस मैच में नई ओपनिंग जोड़ी उतरी. शुभमन गिल और ईशान किशन. दोनों ने 6.1 ओवर में ही जीत हासिल की. किशन 18 गेंद पर 23 और गिल 19 गेंद पर 27 रन बनाकर नाबाद रहे. फाइनल कुल मिलाकर 129 वैध गेंदें ही फेंकी गई. और भारत ने 263 गेंद बाकी रहते ही जीत हासिल की.

