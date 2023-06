IND vs WI: भारत-वेस्टइंडीज के बीच पहले टेस्ट पर मंडराया संकट के बादल, जानिए क्यों 

वेस्टइंडीज दौरे पर टीम इंडिया को अपना पहला टेस्ट 12 जुलाई से डोमिनिका में खेलना है. हालांकि इस मुकाबले पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं. पहला टेस्ट शुरू होने से पहले ही क्रिकेट वेस्टइंडीज (CWI) के सामने कुछ मुश्किलें खड़ी हो गई है. वेस्टइंडीज टीम फिलहाल 2023 वर्ल्ड कप क्वालीफायर (2023 ODI World Cup qualifiers) के लिए जिम्बाब्बे में हैं. कैरेबियाई टीम को नौ जुलाई तक जिम्बाब्वे में ही रहना है.

भारत और वेस्ट इंडीज के बीच पहला टेस्ट डोमिनिका में खेला जाएगा और जिम्बाब्वे में हरारे से रोसो (डोमिनिका की राजधानी) तक की सामान्य अंतरराष्ट्रीय यात्रा में लगभग दो दिन लगते हैं. ऐसे में वेस्टइंडीज के मुख्य खिलाड़ियों का पहला टेस्ट में खेलना मुश्किल लग रहा है. जेसन होल्डर, काइल मेयर्स, रोस्टन चेज़ और अल्ज़ारी जोसेफ वेस्टइंडीज के लिए टेस्ट और वनडे दोनो फॉर्मेट खेलते हैं. चारों खिलाड़ी वर्ल्ड कप क्वालीफायर में वेस्टइंडीज की टीम का हिस्सा हैं.

2023 वर्ल्ड कप क्वालीफायर का फाइनल मुकाबला 9 जुलाई को खेला जाना है. अगर वेस्टइंडीज की टीम फाइनल में पहुंचती है तो उसके सामने इन चारों खिलाड़ियों को लेकर मुश्किल खड़ी हो सकती है. फाइनल के बाद खिलाड़ियों को डोमिनिका पहुंचने के लिए कम से कम दो दिन का समय चाहिए. भारतीय टीम अपने वेस्टइंडीज दौरे पर दो टेस्ट के अलावा, तीन वनडे औऱ पांच टी-20 मैच की सीरीज खेलेगी.

वेस्टइंडीज ने अब तक अपने शुरुआती मैच में अमेरिका (USA) को हराया है और अगले दो दिन बाद वह नेपाल (22 जून), मेजबान जिम्बाब्वे (24 जून) और फिर नीदरलैंड से भिड़ेगा. 2023 वर्ल्ड कप क्वालीफायर का सुपर सिक्स चरण 29 जून से शुरू होगा और 7 जुलाई को समाप्त होगा.