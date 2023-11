India's Test squad: साउथ अफ्रीका दौरे पर भारतीय टेस्ट टीम में 4 बड़े नामों की वापसी, स्क्वॉड में एक नया चेहरा भी शामिल

नई दिल्ली: बीसीसीआई ने साउथ अफ़्रीका दौरे पर होने वाली तीनों फॉर्मेट की सीरीज के लिए गुरुवार को भारतीय क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी. बोर्ड ने तीनों फॉर्मेट के लिए अलग-अलग कप्तानों का चयन किया है. रोहित शर्मा और विराट कोहली को टी20 और वनडे क्रिकेट से ब्रेक दिया गया है. ऐसे में सूर्यकुमार यादव को टी20 टीम और केएल राहुल को वनडे टीम का कप्तान बनाया गया है. रोहित टेस्ट टीम की अगुवाई करना जारी रखेंगे.

दक्षिण अफ्रीका दौरे पर टेस्ट सीरीज के लिए विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल, मध्य क्रम के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की भारतीय टेस्ट टीम में वापसी हुई है. वहीं, चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे को टेस्ट स्क्वॉड से बाहर रखा गया है. ऋतुराज गायकवाड़ को पहली बार टेस्ट टीम में चुना गया है.

क्रिकइंफो की रिपोर्ट के अनुसार, 17 महीने पहले जून 2022 में इंग्लैंड के ख़िलाफ बर्मिंघम में बुमराह आख़िरी बार सफेद जर्सी में खेलते दिखे थे. वह पीठ की चोट के कारण करीब एक साल क्रिकेट के मैदान से दूर थे. अगस्त 2023 में आयरलैंड दौरे पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी के बाद विश्व कप में उन्होंने भारतीय गेंदबाजी आक्रमण की अगुवाई की और टूर्नामेंट के चौथे सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज़ बने.

बुमराह, टेस्ट सीरीज़ से पहले साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ चार दिन के मैच में इंडिया-ए के लिए भी खेलते हुए दिख सकते हैं. इस साल फ़रवरी-मार्च में बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफ़ी के दौरान आख़िरी बार टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले राहुल और अय्यर की भी टेस्ट क्रिकेट में वापसी हो रही है. राहुल 15 सदस्यीय दल में ईशान किशन के साथ विकेटकीपिंग विकल्प भी होंगे.

अय्यर की वापसी के कारण रहाणे को बाहर होना पड़ा है, जो जुलाई में वेस्टइंडीज़ दौरे पर टेस्ट टीम के उपकप्तान थे. इसी दौरे पर डेब्यू करते हुए शतक बनाने वाले यशस्वी जायसवाल कप्तान रोहित के साथ ओपनिंग करते हुए दिख सकते हैं, जबकि शुभमन गिल नंबर तीन पर फिर से दिखाई देंगे. ऋतुराज गायकवाड़ टीम में अतिरिक्त बल्लेबाज़ के रूप में शामिल किए गए हैं जबकि प्रसिद्ध कृष्णा की भी टेस्ट टीम में वापसी हुई है. अक्षर पटेल टेस्ट टीम से बाहर हैं.

भारत को 2019 के पिछले साउथ अफ़्रीका टेस्ट दौरे पर 1-2 से हार का सामना करना पड़ा था. दक्षिण अफ्रीका दौरे पर भारत को पहला टी20 मैच 10 दिसंबर को डरबन में खेलना है जबकि दूसरा टी20 मुकाबला 12 दिसंबर को गक़ेबरहा में और तीसरा तथा अंतिम टी20 मैच 14 दिसंबर को जोहानिसबर्ग में खेला जाएगा.

इसके बाद दोनों टीमों के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 17 दिसंबर को जोहानिसबर्ग में, दूसरा वनडे 19 दिसंबर को गक़ेबरहा में और तीसरा तथा अंतिम वनडे 21 दिसंबर को पार्ल में होगा.

लिमिटेड ओवरों की सीरीज के बाद भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज भी खेली जाएगी. पहला टेस्ट 26-30 दिसंबर को सेंचुरियन में और दूसरा टेस्ट 03 से 08 जनवरी तक केप टाउन में खेला जाएगा.

