VIDEO: न्यूजीलैंड से वनडे सीरीज हारा भारत तो फैन्स ने गौतम गंभीर के खिलाफ की शर्मनाक हरकत, विराट कोहली को पसंद नहीं आई यह बात

न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में भारत 1-2 से हार गया. इस हार के लिए क्रिकेट फैन्स का एक वर्ग हेड कोच गौतम गंभीर को जिम्मेदार मानता है. होल्कर स्टेडियम में तो इस हार के बाद फैन्स की यह हरकत वायरल हो गई.

Published: January 20, 2026 10:57 AM IST
भारत में क्रिकेट को धर्म की तरह आखिर क्यों पूजा जाता है? समय-समय पर फैन्स इसकी बानगी देते रहते हैं. लेकिन क्रिकेट के प्रति अपने दीवानेपन में कई बार वे ऐसी भी हरकतें कर देते हैं, जो ठीक नहीं होतीं. रविवार को इंदौर के होल्कर स्टेडियम में भी कुछ ऐसा ही हुआ. भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरा वनडे मैच हारकर 1-2 से सीरीज भी हार गई. इससे नाराज यहां आए फैन्स के एक वर्ग ने अपना आपा ही खो दिया. फैन्स की यह हरकत देख टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली (Virat Kohli) भी हैरान थे. फैन्स का एक वर्ग टीम के हेड कोच गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) के खिलाफ नारेबाजी कर रहा था, जबकि इस दौरान मैच के बाद प्रेंजेंटेशन पार्टी आयोजित हो रही थी.

मैच के बाद जैसे ही गौतम गंभीर भारतीय टीम के खिलाड़ियों के साथ प्रेजेंटेशन पार्टी में शामिल होने के लिए मैदान पर आए तो एक स्टैंड में दर्शकों को एक वर्ग ने गौतम गंभीर के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी. ये फैन्स ‘गौतम गंभीर हाय हाय’, ‘गौतम गंभीर हाय हाय’ के नारे लगा रहे थे. यह देखकर टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली को भी अच्छा नहीं लगा और वह इस बारे में अपने साथी खिलाड़ियों से बात करते हुए इन फैन्स की ओर इशारा करते नजर आए.

फैन्स जब ये नारेबाजी की हरकत कर रहे थे, तब गंभीर के साथ बैटिंग कोच सितांशु कोटक, विराट कोहली, हर्षित राणा, केएल राहुल, नीतीश कुमार रेड्डी समेत कई और खिलाड़ी मौजूद थे. गंभीर ने इन फैन्स की नारेबाजी को देखा लेकिन कुछ रिएक्ट नहीं किया. जाहिर है ये फैन्स न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज की हार से दुखी थे. लेकिन क्रिकेट के प्रति अपनी दीवानगी में ये सभी ये भूल गए कि हार और जीत खेल का हिस्सा है.

बता दें इंदौर में खेले गए इस वनडे मैच में न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए डैरेल मिचेल (137) और ग्लेन फिलिप्स (106) के शतकों की बदौलत भारत के सामने 338 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रखा. इसके जवाब में भारतीय टीम 46 ओवर में 296 रन बनाकर सिमट गई. भारत की ओर से विराट कोहली (124) को छोड़कर टीम के सभी मुख्य बल्लेबाज फ्लॉप रहे. विराट के अलावा नंबर 6 पर उतरे नीतीश कुमार रेड्डी (53) और नंबर 8 पर खेले हर्षित राणा (52) ही हाफ सेंचुरी जमा पाए.

भारत इस सीरीज में सिर्फ वडोदरा में खेले गए पहले वनडे में ही जीत दर्ज कर पाया. इसके बाद वह राजकोट में भी हार गया और इंदौर में खेले गए सीरीज के निर्णायक मैच में भी हार गया. अब दोनों टीमें बुधवार से 5 मैचों की टी20 सीरीज का आगाज करने उतरेंगी. सीरीज का पहला मैच नागपुर में खेला जाएगा. दोनों टीमों के लिए यह सीरीज टी20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारियों का आखिरी मौका है. इसके बाद 7 फरवरी से टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत हो रही है.

