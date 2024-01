INDW vs AUSW, 2nd T20I: एलिस पैरी की नाबाद पारी की मदद से ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हराया

ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम ने रविवार को डीवाई पाटिस स्टेडियम में खेले गए दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को एक ओवर रहते छह विकेट से हराकर तीन मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर की. पहले टी20 मैच में भारत ने नौ विकेट से जीत दर्ज की थी.

भारतीय बल्लेबाज शुरूआत को बड़े स्कोर में नहीं बदल सकीं जिससे टीम बल्लेबाजी का न्योता मिलने के बाद आठ विकेट पर 130 रन ही बना सकी. जवाब में आस्ट्रेलिया ने 19 ओवर में चार विकेट पर 133 रन बनाकर जीत हासिल की.

Also read: दीप्ति शर्मा ने रचा इतिहास; T20I क्रिकेट 1000 रन के साथ 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए मेजबान टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आठ विकेट पर 130 रन ही बना सकी. स्मृति मंधाना (23), ऋचा घोष (23) और जेमिमा रॉड्रिग्स (13) अच्छी शुरूआत करने के बावजूद बड़ी पारी नहीं खेल सकीं और आस्ट्रेलिया ने लगाातर विकेट झटककर भारत पर दबाव बनाये रखा.

दूसरे छोर पर विकेट गिर रहे थे लेकिन दीप्ति शर्मा ने पारी की अंतिम गेंद पर रन आउट होने से पहले 27 गेंद में पांच चौके से 31 रन बनाकर टीम को इस स्कोर तक पहुंचाया.

Australia win the 2nd T20I by 6 wickets and level the series 1⃣-1⃣

It all comes down to the decider on Tuesday

Scorecard https://t.co/ar0sCktbHa#TeamIndia | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/kC1TjtUtKn

— BCCI Women (@BCCIWomen) January 7, 2024