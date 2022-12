भारत के खिलाफ आखिरी टी20 से पहले कप्तान एलिसा हीली चोटिल, ताहलिया मैक्ग्रा संभालेंगी ऑस्ट्रेलिया की कमान

ऑस्ट्रेलिया की कप्तान एलिसा हीली (Alyssa Healy) भारत के खिलाफ मंगलवार को ब्रेबोर्न स्टेडियम में होने वाले पांचवें और अंतिम टी20 मैच से बाहर हो गईं हैं. वह शनिवार के मैच में चोटिल हो गई थीं. उपकप्तान तहलिया मैक्ग्रा (Tahlia McGrath) ने मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सीरीज के आखिरी मैच में वो ऑस्ट्रेलिया का नेतृत्व करेंगी.

एलिसा ने मेग लैनिंग (Meg Lanning) की अनुपस्थिति में भारत के दौरे के लिए ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी संभाली थीं. चौथे टी20 के छठे ओवर में बल्लेबाजी करते समय उनको चोट लग गई थीं. रिटायर्ड हर्ट होने के बाद वह मैदान से बाहर चली गईं और मैच में फिर वापस नहीं आ सकीं.