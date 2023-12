IND-W vs AUS-W: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एकमात्र टेस्ट से पहले कप्तान हरमनप्रीत कौर ने भरी हुंकार, विरोधी टीम को दी खुली चुनौती

मुंबई: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) चाहती हैं कि उनके खिलाड़ी गुरुवार से यहां वानखेड़े स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया (INDW vs AUSW) के खिलाफ शुरू होने वाले एकमात्र महिला टेस्ट में उसी जज्बे और ऊर्जा से मैदान में उतरे जो उन्होंने हाल में इंग्लैंड के खिलाफ रिकॉर्ड जीत के दौरान दिखाया था.

भारत ने डीवाई पाटिल स्टेडियम में एकमात्र टेस्ट में इंग्लैंड को रिकॉर्ड 347 रन से पराजित किया था जो रनों के लिहाज से किसी भी टीम की सबसे बड़ी जीत थी. अब टीम की निगाहें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली टेस्ट जीत दर्ज करने पर लगी हैं. भारतीय महिला टीम 10 टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को कभी भी हरा नहीं सकी है और यह मुकाबला निश्चित रूप से फिटनेस और जज्बे के लिहाज से चुनौती भरा होगा क्योंकि मेजबान टीम लगातार मैच खेल रही है.

46 साल….,10 टेस्ट…0 जीत; इंग्लैंड को धूल चटाने के बाद क्या पहली बार ऑस्ट्रेलिया को हरा पाएंगी भारतीय महिलाएं?

हरमनप्रीत ने बुधवार को यहां भारत के ट्रेनिंग सत्र के बाद पत्रकारों से कहा, ” सत्र के पहले टेस्ट में हमने जैसा प्रदर्शन किया है, हम उसी ऊर्जा को इसमें भी जारी रखना चाहेंगे. यह काफी रोमांचक मुकाबला होगा क्योंकि आस्ट्रेलिया की टीम इतनी अच्छी है जिससे हर कोई उन्हें हराना चाहता है.”

ऑस्ट्रेलिया टीम मेग लैनिंग के बिना होगी जिन्होंने हाल में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है जिससे टीम की अगुआई की जिम्मेदारी एलिसा हीली के कंधों पर है. हरमनप्रीत ने कहा कि लैनिंग की अनुपस्थिति से ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक मजबूत टीम है.

उन्होंने कहा, ” उनकी टीम काफी संतुलित है और हर खिलाड़ी को सभी प्रारूपों का अनुभव है. हम यह नहीं कह सकते कि मेग लैनिंग टीम में नहीं है तो हम उन्हें हल्के में लेंगे. उनकी टीम कितनी अच्छी है, यह सोचने के बजाय हमें यह सोचना चाहिए कि हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कैसे कर सकते हैं.”

IPL 2024 Auction: मिचेल स्टार्क के सबसे महंगे बिकने के बाद वाइफ एलिसा हीली ने बीयर जश्न को बताया बकवास

भारतीय कप्तान ने कहा कि उनकी टीम टेस्ट क्रिकेट खेलने को लेकर काफी उत्साहित है लेकिन खिलाड़ियों के कार्यभार को संभालना थोड़ा चुनौतीपूर्ण है.

हरनप्रीत ने कहा, ” जब आप लगातार टेस्ट खेल रहे हो तो आपके लिए थकान से उबरना और तरोताजा महसूस करना महत्वपूर्ण है. जब आप तीन दिन के लिए बल्लेबाजी और गेंदबाजी करते हो तो हमें उनके कार्यभार को संभालने की कोशिश करनी चाहिए जैसे दीप्ति शर्मा, पूजा वस्त्राकर को इतना आराम नहीं मिला है.”

उन्होंने कहा, ” खिलाड़ियों को खेल के लिए तैयार रहने की जरूरत है और हम इसी के अनुसार उन्हें ट्रेनिंग कराते हैं. जिन पर ज्यादा भार नहीं है, हम उन्हें नेट में ज्यादा अभ्यास कराते हैं ताकि वे ज्यादा आत्मविश्वास से भरी रहें.”

#TeamIndia is very excited to play the Test against Australia. 👍 👍

Drop in a message in the comments below 🔽 to cheer for @ImHarmanpreet & co. 👏 👏#INDvAUS | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/N3iLPgQFWP

— BCCI Women (@BCCIWomen) December 20, 2023