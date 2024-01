INDW vs AUSW: भारत की ऑस्ट्रेलिया पर धमाकेदार जीत, मंधाना और शेफाली ने ठोके अर्धशतक

INDW vs AUSW: भारतीय महिला टीम ने टिटास साधू (17 रन देकर चार विकेट) के करियर के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन के बाद सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना (54 रन) और शेफाली वर्मा (नाबाद 64 रन) के अर्धशतकों से शुक्रवार को यहां तीन मैच की T20I अंतरराष्ट्रीय सीरीज के पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया को नौ विकेट से हराकर 1-0 से बढ़त बनायी. मंधाना ने 52 गेंद में 54 रन और शेफाली ने 44 गेंद में नाबाद 64 रन की पारी खेली.जॉर्जिया वारेहैम ने भारतीय पारी का एकमात्र विकेट झटका.

.@JemiRodrigues with the winning runs! 😃🙌#TeamIndia win the 1st T20I by 9 wickets and take a 1⃣-0⃣ lead in the series 👏👏

Scorecard ▶️ https://t.co/rNWyVNHrmk#INDvAUS | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/LAVr1uo3Yl

— BCCI Women (@BCCIWomen) January 5, 2024