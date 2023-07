INDw vs BANw: रोमांचक मैच में हारा बांग्लादेश, आखिरी ओवर में गंवाए 4 विकेट, सीरीज भी गई

बांग्लादेश दौरे पर गई टीम इंडिया ने मेजबान टीम को कम स्कोर वाले बेहद रोमांचक मैच में 8 रन से पटखनी दे दी. टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी टीम इंडिया 20 ओवर में 8 विकेट गंवाकर सिर्फ 95 रन ही बना पाई. शैफाली वर्मा ने सर्वाधिक 19 रन बनाए, जबकि बांग्लादेश के लिए सुलताना खातून (3/21) ने अपनी करियर बेस्ट बॉलिंग की. हालांकि छोटे स्कोर के बावजूद बांग्लादेश की टीम यहां जीत दर्ज नहीं कर पाई. दीप्ति शर्मा और शेफाली वर्मा की फिरकी के जादू से भारत ने उसे 8 रन से हराकर 3 मैच की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त दिला दी.

महिला टी20 इंटरनेशनल में 95 रन का स्कोर भारत का इस फॉर्मेट में बांग्लादेश के खिलाफ न्यूनतम स्कोर है. हालांकि भारत ने दीप्ति (3/12) और शेफाली (3/15) की धारदार गेंदबाजी से बांग्लादेश को 20 ओवर में सिर्फ 87 रन पर ढेर कर दिया. बांग्लादेश की टीम एक समय 5 विकेट पर 86 रन बनाकर अच्छी स्थिति में थी लेकिन टीम ने इसके बाद 8 गेंदों में सिर्फ 1 रन जोड़कर बाकी बचे पांचों विकेट गंवा दिए और उसे हार का सामना करना पड़ा.