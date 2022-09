भारत की स्टार बल्लेबाज हरमनप्रीत कौर ने इंग्लैंड के खिलाफ शतक ठोककर वनडे सीरीज में भारत को सीरीज जीत के करीब ला दिया है. तीन मैचों की इस सीरीज का पहला वनडे मैच भी भारत ने अपने नाम किया था और आज केंटरबरी में खेले जा रहे इस मुकाबले में टीम इंडिया ने मेजबान इंग्लैंड के सामने 334 रन की विशाल चुनौती रखी है. अगर भारत यहां जीत दर्ज कर लेता है तो वह सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त भी बना लेगा. कप्तान हरमनप्रीत कौर का यह वनडे क्रिकेट में 5वां शतक है और इसके सहारे उन्होंने स्मृति मंधाना की बराबरी कर ली है. मंधाना ने भी अब तक एकदिवसीय क्रिकेट में 5 शतक जड़े हैं.Also Read - ICC T20 Rankings: नंबर 2 के पायदान पर स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर भी टॉप 10 में शामिल

111 गेंदों की अपनी पारी में नाबाद 143 रन ठोकने वाली हरमन ने इस दौरान कुल 18 चौके और 4 छक्के भी जमाए. वह अंत तक आउट नहीं हुईं. भारत की ओर से सर्वाधिक वनडे शतक लगाने वाली बल्लेबाज की अगर बात करें तो यहां पूर्व कप्तान मिताली राज का नाम है, जिन्होंने सर्वाधिक 7 शतक अपने नाम किए हैं. महिला क्रिकेट में सर्वाधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया की मेग लेनिंग के नाम हैं, जिन्होंने सिर्फ 100 वनडे मैच खेलकर कुल 15 शतक अपने नाम किए हैं. Also Read - ICC Championship Match : स्मृति मंधाना-हरमनप्रीत कौर की अर्धशतकीय पारियों के दम पर भारत ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हराया

