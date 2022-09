इंग्लैंड का क्रिकेट समुदाय इस वक्त खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है. दरअसल शनिवार को भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए तीसरे और आखिरी वनडे मैच में भारत ने उनकी पारी का 10वां और आखिरी विकेट मांकड़िंग के सहारे से लिया, जिसे इंग्लैंड नैतिक रूप से गलत ठहरा रहा है, जबकि आईसीसी नियमों के अनुसार इसमें कुछ भी गलत नहीं है और उनकी रन आउट होने वाली बल्लेबाज चार्ली डीन नॉन स्ट्राइक ऐंड से लगातार बॉल फेंकने से पहले क्रीज से बाहर निकल रही थीं.Also Read - दीप्ति शर्मा ने कहा- रन आउट करने से पहले चार्ली डीन को दी थी चेतावनी, हेदर नाइट ने लगाया झूठ बोलने का आरोप

उन्हें रन आउट करने वाली भारतीय ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने भारत पहुंचकर पत्रकारों को बताया कि उन्होंने ऐसा करने (मांकड़िंग) से पहले इस बल्लेबाज को चेतावनी भी दी थी और अंपायरों को भी इसकी जानकारी दी थी कि वह लगातार गेंद फेंकने से पहले क्रीज को पार कर रही हैं.

Went back to the full match replay. Charlie Dean was leaving her crease early starting with her 2nd ball at the non-striker's end in the 18th over. Ball still in bowler's hand. Dean is never looking at the bowler to see if/when the ball has been released. Basic lack of awareness. pic.twitter.com/yRokOftidg

— Peter Della Penna (@PeterDellaPenna) September 25, 2022